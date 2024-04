Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Umfangreiche Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Friday"

Ludwigsburg (ots)

Am Karfreitag (29.03.2024) fanden, wie bereits in den vergangenen Jahren, im Bereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mehrere Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Friday" statt. Unter der Leitung von fachkundigen Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg wurden insbesondere in den Bereichen Ludwigsburg, Böblingen, Ditzingen und Pleidelsheim zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr stationäre und mobile Kontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Hierbei inspizierten die Einsatzkräfte insgesamt 43 Fahrzeuge in Bezug auf den technischen Zustand, die Beladung oder die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Maße sowie Gewichte und überprüften die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuglenker.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten rund 35 Verstöße feststellen, u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, technische Mängel oder sonstigen Ordnungswidrigkeiten. Bei 20 Fahrzeugen erlosch wegen technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis. Eines der Fahrzeuge musste stillgelegt werden, weil diverse vom Serienstand abweichend verbaute Fahrzeugteile zu einer wesentlichen Beeinträchtigung führten. So wurde in diesem Fall bei einer Geräuschpegelmessung eine deutliche Überschreitung des zugelassenen Wertes sowie eine veränderte Rad-/Reifenkombination und verbaute Spurverbreiterungen festgestellt. Insgesamt untersagten die Polizeibeamtinnen und -beamten in fünf weiteren Fällen die Weiterfahrt aufgrund wesentlicher technischer Mängel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell