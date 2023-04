BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach Diebstahl im Hauptbahnhof Bielefeld

Düsseldorf (ots) - Einer jungen Frau (24) wurde am Freitagabend (14. April), um 21.30 Uhr, das Mobiltelefon in der Düsseldorfer Innenstadt gestohlen, als sie in einen Bus einsteigen wollte. Bundespolizisten erkannten den Täter auf Kameraaufzeichnungen und konnten ihn im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Die 24-jährige türkische Staatsangehörige ...

mehr