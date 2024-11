Polizei Düren

POL-DN: Handtaschenraub misslang

Düren (ots)

Bei dem Versuch, einer Frau die Handtasche zu entreißen, erlitt diese leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die 40 - jährige Frau war am Samstagabend (16.11.2024 gegen 22:20 Uhr) mit ihren Freundinnen in der Dürener Innenstadt zu Fuß unterwegs. Sie liefen über die Straße Wirteltorplatz von der Fußgängerzone in Richtung Schützenstraße auf dem dortigen Gehweg. Unvermittelt näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer und versuchte in der Vorbeifahrt ihr die Handtasche zu entreißen. Da sie diese allerdings mit viel Kraft festhielt, blieb sie im Besitz ihrer Tasche. Aufgrund des Vorfalls kam sie allerdings zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Tatverdächtige setzte seine Fahrt ohne Beute fort und flüchtete in Richtung Schützenstraße. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Circa 30- 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 groß und schlank, er war insgesamt dunkel gekleidet und trug einen dunklen Vollbart. Bei dem Fahrrad mit dem er unterwegs war, handelte es sich nach vorliegenden Erkenntnissen um ein dunkles Mountainbike. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können sich telefonisch bei der Polizei unter 02421- 949-0 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

