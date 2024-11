Polizei Düren

POL-DN: Drei Pkw-Diebstähle am Wochenende im Kreis Düren - Polizei sucht Zeugen

Düren / Langerwehe (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Kreis Düren drei Pkw gestohlen. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend (15.11.2024), 19:30 Uhr, und Samstagmorgen (16.11.2024), 06:40 Uhr, auf der Kölner Landstraße in Düren. Eine Frau hatte ihren grauen Fiat Abarth mit dem Kennzeichen DN-N2402 ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden.

Im zweiten Fall wurde zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr, und Sonntagmittag, 12:15 Uhr, ein grauer Ford Fusion mit dem Kennzeichen DN-YO335 aus der Hans-Böckler-Straße in Langerwehe entwendet. Der Fahrzeughalter hatte den Verlust des Autoschlüssels zuvor bemerkt, diesen jedoch für verlegt gehalten. Am Sonntag stellte er schließlich fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus stand.

Der dritte Diebstahl ereignete sich ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Johanniterstraße. Die Besitzerin eines schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichen DN-PR411 hatte ihr Fahrzeug am Samstag gegen 20:30 Uhr verschlossen an ihrer Wohnanschrift abgestellt. Am Sonntagvormittag gegen 11:10 Uhr bemerkte sie, dass der Wagen, in dem sich auch Hundetransportboxen befanden, entwendet worden war.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell