Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Berufsverkehr

Bild-Infos

Download

Niederzier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Große Forststraße/L12 zwischen Niederzier und Hambach am Montagmorgen (18.11.2024) erlitten beide beteiligte Fahrzeugführerinnen schwere Verletzungen.

Gegen 07:05 Uhr befuhr eine 29-Jährige aus Niederzier mit ihrem Pkw die Verlängerung der Große Forststraße in Richtung Niederzier und bog nach links in Richtung Tagebaurandstraße ab. Hierbei kollidierte sie mit dem Pkw einer 52-jährigen Niederzierin, die die L12 in Richtung Hambach befuhr. Durch die Kollision wurden beide am Fahrzeugführerinnen schwer verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr Niederzier erschien vor Ort zur technischen Hilfeleistung.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell