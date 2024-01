POL-EU: Dreijähriges Kind in der Silvesternacht durch Feuerwerk verletzt

Mechernich/ Euskirchen-Niederkastenholz (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (31. Dezember), 19.30 Uhr bis Montag (1. Januar), 1 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentüre von einem Einfamilienhaus in der Straße In der Hardt in Mechernich auf. Der Türrahmen der Terrassentüre wurde hierbei massiv beschädigt. Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Eine Geldkassette wurde aufgehebelt und das darin ...

mehr