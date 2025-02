POL-MR: Polizeipräsident Torsten Krückemeier begrüßt neue Kolleginnen und Kollegen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gladenbach: Fenster aufgehebelt In der Schloßallee hebelten Diebe am Donnerstag, 30. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten alle Räume, nahmen Schmuck in bislang unbekannter Menge an sich und flüchteten. Der entstandene Schaden ...

mehr