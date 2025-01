Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg- Michelbach: Wer vermisst die abgebildete Sporttasche?

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

In der Grabenstraße, auf dem Verbindungsweg zum Birkenweg, fand ein Zeuge am Dienstag, 21. Januar, die auf dem Foto abgebildete Sporttasche mit Sportbekleidung. Womöglich handelt es sich bei der Tasche um Diebesgut- eine Zuordnung war der Kriminalpolizei bisher jedoch nicht möglich. Daher wird nun mit Hilfe der Fotoveröffentlichung versucht, den Eigentümer zu ermitteln. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell