Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand eines Wohnhauses + Zwölf Hakenkreuze geschmiert + Plakate beschmiert + Vor Joggerin entblößt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Brand eines Wohnhauses

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am Dienstag, 28. Januar, gegen 5.25 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus im Jenaer Weg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließen die acht Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude eigenständig, lediglich einer von ihnen kam mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung vorübergehend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Auch die direkten Nachbarn mussten ihr Haus zeitweise vorsichtshalber verlassen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an, die Polizei sperrte die umliegenden Straßen ab. Aufgrund starker Rauchentwicklung warnten Polizei und Feuerwehr Anwohnende, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Polizeihubschrauber überflog das brennende Haus für Übersichtsaufnahmen und zur Einschätzung der Rauchausdehnung. Die Brandermittler der Kriminalpolizei werden bisherigen Einschätzungen zufolge frühestens ab Mittwoch den Brandort betreten und mit ihrer Arbeit beginnen können. Angaben zur Brandursache wie auch zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich. Das Haus ist unbewohnbar.

Marburg: Zwölf Hakenkreuze geschmiert

Im Treppenhaus der Erlenringcenters im Erlenring schmierten Unbekannte insgesamt zwölf Hakenkreuze an die Wände im ersten und zweiten Obergeschoss. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 24. Januar, 17 Uhr, und Montag, 27. Januar, 9.15 Uhr. Der Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06241/4060).

Kirchhain: Plakate beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Kasseler Straße zwei Großflächenplakate der CDU, die sich auf einer Wiese befinden. Den etwa 600 Euro hohen Schaden stellten Zeugen am Montag, 27. Januar, gegen 10.45 Uhr fest. Bislang ist unbekannt, wann oder durch wen die Schmierereien hinterlassen wurden. Der Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06241/4060).

Marburg: Vor Joggerin entblößt

Ein unbekannter Mann zeigte sich mit heruntergelassener Hose einer Joggerin, die auf dem Radweg vom Südbahnhof in Richtung Innenstadt, parallel zur Lahn, unterwegs war. Die 30-jährige Marburgerin sah den Mann in der Nähe der Toilettenanlagen des Campingplatzes am Wegrand stehen, ignorierte ihn und lief weiter. Sie beschreibt ihn als etwa 175 bis 185cm groß, mindestens 40 Jahre alt und eher ungepflegt. Er hat helle Haut, seine dunkleren Haare sind graumeliert. Wahrscheinlich trug er eine dunkle Jacke und eine Jeans. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 26. Januar, gegen 14.20 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: Außenspiegel abgefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer schaute offenbar interessiert Polizeibeamten bei Geschwindigkeitskontrollen in der Hainstraße zu und achtete dabei wohl nicht ausreichend auf die eigene Fahrweise. Er touchierte am Dienstag, 21. Januar, einen in der Hainstraße geparkten grauen Dacia Sandero, an dem in der Folge der linke Außenspiegel abriss. Nach dem Unfall gegen 11.25 Uhr setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei ihm handelt es sich um einen Mann im Alter von 60 bis 70 Jahren mit kräftiger Statur. Er war in einem grauen PKW mit Marburger Zulassung und einen "M" in der zweistelligen Buchstabenkombination (MR-M) unterwegs. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: VW touchiert

Vermutlich beim Einparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Touran, der in der Lahnstraße geparkt stand. Durch den Unfall, der sich am Montag, 27. Januar, zwischen 8 Uhr und 18.40 Uhr ereignete, entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit Linienbus seitlich kollidiert

Die Marburger Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, dessen Hergang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte. Am Freitag, 24. Januar, stieß gegen 19 Uhr in der Zeppelinstraße ein Linienbus seitlich mit einem in gleicher Richtung fahrenden blauen BMW zusammen, wodurch am PKW ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden entstand. Die BMW-Fahrerin und der Busfahrer setzten ihre Fahrt fort, die beteiligten Fahrzeuge sind den Ermittlern inzwischen bekannt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben- womöglich auch als Fahrgast im Bus. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell