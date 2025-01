Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: E-Scooter entwendet + Gebäudebrand + 17-Jährigen geschlagen - dazwischengegangene Zeugen gesucht! + Audi touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: E-Scooter entwendet

Einen "Nineboot"-E-Scooter im Wert von etwa 370 Euro entwendeten Diebe am Donnerstag, 23. Januar, in der Bahnhofstraße. Die Eigentümerin hatte den E-Scooter gegen 8 Uhr beim Bahnhof an einen Fahrradständer angeschlossen, gegen 18.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Zeugen, denen diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Gebäudebrand

In der Calvinstraße entstand am Donnerstag, 23. Januar, gegen 22.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge konnten alle anwesenden Personen das Haus eigenständig verlassen. Nur der 58-jährige Bewohner der brennenden Wohnung kam mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Feuerwehrkräfte löschten den Brand und verhinderten das Übergreifen auf die anderen Wohnungen, so dass nur eine Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist. Ersten Schätzungen zufolge könnte die Schadenshöhe im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Hinweise zu einer vorsätzlichen Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

Marburg: 17-Jährigen geschlagen - dazwischengegangene Zeugen gesucht!

Ein 17-Jähriger aus Gladenbach geriet am Mittwoch, 22. Januar, mit einem Unbekannten aneinander. Gegen 16 Uhr begegneten sich die beiden auf dem Gehweg der Gutenbergstraße in Höhe des Einkaufzentrums. Nach einem kurzen verbalen Disput schlug der Unbekannte zu. Der 17-Jährige konnte einige Schläge abwehren, verletzte sich aber an der Hand. Ein unbekannter Mann trennte die beiden voneinander, eine Frau kam ebenfalls hinzu. Von beiden Personen liegen keine weiteren Angaben vor. Die Polizei bittet insbesondere diese beiden Personen, aber auch weitere Zeugen, sich zu melden. Der Unbekannte wird als etwa 182cm groß, schlank und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll aus dem Irak kommen und arabisch sprechen. Er trug einen braunen Pullover und eine braune Jacke. Wer kennt die Personalien des Mannes? Wer hat die Auseinandersetzung gesehen und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: Audi touchiert

Auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße touchierte am Montag, 20. Januar, ein unbekannter Autofahrer einen Audi. Das blaue A5 Cabriolet stand dort zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr. Ohne sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell