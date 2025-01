Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vorläufige Festnahmen nach Farbsprühereien + PKW aus Werkstatt entwendet + Audi entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Vorläufige Festnahmen nach Farbsprühereien

Unbekannte sprühten in der Weintrautstraße mehrere Schriftzüge mit politischem Inhalt auf den Boden am Schuleingang. Die Schmierereien, die einem etwa 200 Euro hohen Schaden entsprechen, entstanden zwischen Dienstag, 21. Januar, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr. Zudem verteilten zwei zunächst unbekannte Personen am Mittwoch auf dem Schulhof Flyer mit Politikbezug und wurden vom Hausmeister des Geländes verwiesen. Später stellten Polizeibeamte zwei verdächtige Personen fest, die sich im Rahmen einer schulinternen Veranstaltung in der Schule aufhielten. Ihr Aussehen passte auf die vom Hausmeister geschilderte Beschreibung der zwei verwiesenen Personen. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem Farbreste an der Kleidung fest, die der Farbe der Schmierereien ähnelte. Die Beamten nahmen die zwei nun tatverdächtigen Männer im Alter von 22 und 27 Jahren vorläufig fest und brachten sie zur Polizeistation. Nach Abschluss aller Maßnahmen die aus Marburg und Schöneck kommenden Männer die Station verlassen. Für die Ermittlungen bittet der Staatsschutz um Zeugenhinweise: Wer hat das Sprühen der Schriftzüge gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: PKW aus Werkstatt entwendet

Ein Dieb verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag, 23. Januar, Zugang zu einer Werkstatt in der Straße Zum Musbach. Zwischen 19.45 Uhr und 3.15 Uhr nahm er sich den Schlüssel eines Opel, der in der Werkstatt stand. Mit dem schwarzen Astra fuhr er anschließend rückwärts durch das geschlossene Hallentor heraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Tor wurde dadurch komplett zerstört, der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Auch am Fahrzeug dürfte dadurch am Heck ein sichtbarer Schaden entstanden sein. Der Opel mit den Kennzeichen SI-GC 94 E hat davon abgesehen einen geschätzten Wert von etwa 45.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer ist vielleicht durch laute Geräusche auf den Diebstahl aufmerksam geworden und kann den Tatzeitraum näher eingrenzen? Wer hat den beschrieben PKW seit Donnerstagmorgen gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Audi entwendet

Einen Audi im Wert von etwa 31.000 Euro entwendeten Diebe in der Nacht auf Donnerstag, 23. Januar, zwischen 22 und 5 Uhr in der Goethestraße. Dort stand der weiße A6 Avant vor einem Haus geparkt. Bislang ist nicht bekannt, wie die Diebe bei der Tat vorgingen, beide Schlüssel befinden sich noch beim Eigentümer. Die Kripo sucht Zeugen, die den weißen Audi mit den Kennzeichen MR-GA 20 gesehen haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell