Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hoher Schaden nach Einbruch in Schule + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hoher Schaden nach Einbruch in Schule

Diebe brachen in eine Schule in der Straße Am Schlag ein und verursachten bei ihrem Vorgehen einen geschätzt 10.000 Euro hohen Schaden. Zwischen Dienstag, 21. Januar, 16 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, hebelten sie eine Tür auf und gelangten dadurch in den Gebäudekomplex. Mit brachialer Gewalt brachen sie in drei Stockwerken etliche Türen zu Klassenzimmern und einem Büro auf und entwendeten Sportartikel, einen Laptop und eine Musikbox im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sprinter touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Fahrer einen weißen Mercedes Sprinter, der am Montag, 13. Januar, in der Rudolf-Bultmann-Straße am linken Fahrbahnrand parkte. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 7 Uhr und 12.20 Uhr unerlaubt. Aufgrund der Schadenshöhe wird vermutet, dass die unbekannte Person mit einem Transporter oder LKW unterwegs war. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Auspuffanlage abgerissen

Einen im Damaschkeweg geparkten silberfarbenen Audi S6 touchierte ein unbekannter Autofahrer. Durch den Unfall, der zwischen Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, passierte, riss die rechte Auspuffanlage des Audi ab, zudem entstanden Risse und Kratzer an der Heckschürze. Die Höhe des Schadens schätzten Polizeibeamte auf etwa 2.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Schönstadt: Teil verloren, eingesammelt und weggefahren

In der Verlängerung der Marburger Straße, auf der K 3 in Richtung der Einmündung zur B3, verlor ein schwarzer Mercedes am Samstag, 18. Januar, gegen 11.30 Uhr ein Fahrzeugteil, das gegen das Dach eines dahinterfahrenden Audi schleuderte und einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden verursachte. Die mindestens drei Insassen des Mercedes bemerkten dies offenbar, denn der bislang unbekannte Fahrer fuhr zurück und sammelte das Teil ein. Er wird als etwa 40 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und "südländischem" Erscheinungsbild beschrieben. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich mit dem angehaltenen Audi-Fahrer auseinander zu setzen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, die Ermittlungen dauern an. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und die Schilderungen bestätigen oder ergänzen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Radfahrer gestürzt, PKW weitergefahren

Vermutlich mit unzureichendem Abstand überholte ein unbekannter Autofahrer am Montag, 20. Januar, gegen 17.30 Uhr einen Radfahrer, der in der Straße Krummbogen in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Der 28-jährige Radler aus Gladenbach befuhr dabei einen Radstreifen auf der Fahrbahn. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug machen können, das den Radfahrer überholt hatte und danach weitergefahren war. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Lohra-Damm: Mazda touchiert

Ein dunkler PKW touchierte am Dienstag, 21. Januar, einen roten Mazda 3, der am rechten Fahrbahnrand in der Fronhäuser Straße geparkt stand. Dabei entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel und Kotflügel. Der Verursacher hielt kurz nach dem Unfall gegen 17.40 Uhr an, stieg jedoch nicht aus, und fuhr dann weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell