Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: PKW beschädigt + Briefkasten beschädigt + In Kirche eingebrochen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: PKW beschädigt

Ein Schriftzug und ein Symbol, beides mit politischem Bezug, sprühten Unbekannte auf einen SUV, der in der Stresemannstraße stand. Zudem waren zwei Reifen platt, wobei bislang keine Einstichstellen erkennbar waren. Der auf etwa 500 Euro geschätzte Schaden entstand zwischen Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr. Der Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Briefkasten beschädigt

Mit einem Böller beschädigten Unbekannte zwei Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Richtsberg. Der etwa 80 Euro hohe Schaden entstand am Samstag, 25. Januar, gegen 21.15 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Holzhausen: In Kirche eingebrochen

Ein Dieb brach am vergangenen Wochenende in die Kirche in der Kirchstraße ein, betrat mehrere Räume und brach eine leere Spendenbox auf. Ohne Diebesgut flüchtete der Unbekannte zwischen Samstag, 25. Januar, 11 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Es entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Über Schaden gewischt, dann weitergefahren

Auf dem Parkplatz vor "Ernstings family" in der Straße der 17. Juni touchierte am Montag, 20. Januar, eine bislang unbekannte Frau einen geparkten schwarzen VW Golf. Nach dem Unfall gegen 11.20 Uhr stieg sie Zeugenaussagen zufolge aus und sah sich den Schaden an. Mit einem Tuch wischte sie noch über den Golf, bevor sie sich wieder in ihr rotes Fahrzeug setzte und wegfuhr. Die Frau wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben. Sie hatte blondes, schulterlanges Haar, trug eine graue, längere Jacke und dunkle Stiefel. Eventuell war sie mit einem Citroen unterwegs. Auffallend an dem roten Kompaktwagen war eine beidseitig schwarze Leiste auf Höhe der Türgriffe. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um weitere Hinweise zur Verursacherin (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Nach Unfall im Parkhaus Visitenkarte hinterlassen- angefahrenes Auto gesucht

Die Verursacherin eines Unfalls meldete sich bei der Polizei, nachdem sie am Samstag, 25. Januar, einen roten PKW im Parkhaus Erlenring (beim Media Markt) angefahren hatte. Sie hatte gegen 18.15 Uhr eine Visitenkarte am angefahrenen Auto hinterlassen und war weitergefahren. Bislang hat sich der Fahrer des PKW nicht gemeldet. Die Polizei bittet den Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg: Geländer angefahren

Vermutlich beim Rangieren übersah ein unbekannter Autofahrer ein Metallgeländer in der Petrus-Muskulus-Straße und fuhr dagegen. Durch den Unfall, der zwischen Mittwoch, 22. Januar, 15 Uhr, und Donnerstag, 7.55 Uhr, passierte, entstand ein geschätzt 1.500 Euro hoher Schaden. Der Verursacher, wahrscheinlich in einem gelben Fahrzeug unterwegs, entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

