LPI-NDH: E-Bike aus Keller gestohlen

Bleicherode (ots) - In einer Firma im Kirchhagenscher Weg ereignete sich Freitagnacht ein schwerer Arbeitsunfall. Beim Reinigen einer Produktionsmaschine rutschte ein 30-Jähriger in diese, welche sich daraufhin einschaltete. Beide Beine des Mannes wurden in die Maschine gezogen und schwer verletzt. Zur Rettung und Versorgung des 30-Jährigen kamen Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr zum Einsatz, um ihn aus der Produktionsmaschine zu befreien. Der Arbeiter wurde ...

