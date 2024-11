LPI-NDH: Nach Auffahrunfall verletzt

Eigenrieden (ots) - Um 17 Uhr befuhr am Donnerstag eine 20-Jährige die Landstraße 1008 aus Richtung Struth in Richtung Eigenrieden. In einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda von der Fahrbahn ab und überschlug sich neben der Straße. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin verletzt und in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

