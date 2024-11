Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer rastet aus flüchtet

Nordhausen (ots)

Am Weinberghof ereignete sich am Donnerstag gegen 08 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein Autofahrer wollte in eine Parklücke einfahren, bemerkte einen Radfahrer, der ihn von hinten überholen wollte und hielt an, um diesen passieren zu lassen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte. Erbost über den Sturz in Folge des Unfalls rastete der Unbekannte aus und schlug mehrfach auf den Außenspiegel des Fahrzeugs ein - dieser ging zu Bruch. Anschließend setzte der Radfahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- wetterfeste, dunkelgraue Kleidung - Fahrradhandschuhe - weiße Schuhe - führte einen Rucksack mit - fuhr ein dunkles Fahrrad

Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0307826

