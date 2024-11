Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Das Polizeipräsidium Westhessen lädt ein: Infoveranstaltung der Wachpolizei

Wiesbaden (ots)

Das Polizeipräsidium Westhessen lädt ein:

Infoveranstaltung der Wachpolizei

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 51 Samstag, 30.11.2024, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

(ew) Am 30. November 2024 findet im Polizeipräsidium Westhessen eine Informationsveranstaltung zur Wachpolizei statt.

Unter dem Motto "Ask me Anything" beantworten Kolleginnen und Kollegen der Wachpolizei zwischen 10:00 und 13:00 Uhr alle Fragen rund um Beruf, Ausbildung und Bewerbung.

Die Wachpolizei bietet vielseitige Aufgaben und sucht derzeit engagierte Bewerberinnen und Bewerber.

Voraussetzung ist mindestens ein Hauptschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Auch Interessierte ohne deutsche Staatsbürgerschaft können sich bewerben, sofern sie die weiteren Kriterien erfüllen.

Um eine Anmeldung zur Veranstaltung wird gebeten unter:

einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de

Weitergehende Informationen zum Beruf der Wachpolizei gibt es unter

https://karriere.polizei.hessen.de/startseite/ich-moechte-zur-wachpolizei/#

Die Kolleginnen und Kollegen stehen bereit, um alle Fragen zu beantworten - wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

