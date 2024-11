Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher am Donnerstag unterwegs +++ Einbruch in Zahnarztpraxis +++ Falsche Handwerker machen Beute +++ Sieben Fahrzeuge beschädigt +++ Randalierer festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher am Donnerstag unterwegs,

Wiesbaden, Bingertstraße und Lisztstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 15.30 Uhr bis 20 Uhr

(mb)Im Verlauf des Donnerstags wurden zwei Wohnungen Ziel von Einbrechern in Wiesbaden.

Zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bingertstraße. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Mit einem Schmuckstück entkamen die Einbrecher unerkannt. In der Lisztstraße gelangten die Langfinger in eine Souterrainwohnung, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Auch hier nahmen die Täter Schmuck an sich und flüchteten mit diesem. Der durch die Einbrecher hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

In den beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Zahnarztpraxis,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 6.50 Uhr

(mb)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Wiesbaden eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Tatobjekt in der Borsigstraße, in dem mehrere Arztpraxen und eine Apotheke ansässig sind. Daraufhin hebelten die Täter den Hintereingang der betroffenen Zahnarztpraxis auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit medizinischen Gerätschaften im Wert von mehreren zehntausend Euro entkamen die Diebe letztlich unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Falsche Handwerker machen Beute,

Wiesbaden, Trommlerweg, Donnerstag, 21.11.2024, 13.30 Uhr

(mb)Falsche Handwerker haben am Donnerstagmittag in Wiesbaden Beute gemacht.

Als eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Trommlerweg am gestrigen Tag gegen 13.30 Uhr nach Hause kehrte, wurde sie vor dem Anwesen von zwei Männern angesprochen. Diese teilten mit, dass es zu einem Rohrbruch gekommen sei und sie daher Zutritt haben müssen. Da die Angaben plausibel erschienen, gewährte die Frau den Unbekannten gutgläubig Einlass in ihre Wohnung. Während die Anwohnerin in der Küche und im Badezimmer von einem der Täter abgelenkt wurde, durchsuchte der andere die Wohnung nach Wertvollem. Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld verließen die beiden Täter anschließend den Tatort. Der erste Unbekannte war circa 40 Jahre alt und 1,60 m bis 1,65 m groß. Er hatte einen dunklen kurzen Vollbart und trug eine Brille sowie eine orangene Warnweste. Der zweite "Handwerker" war circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 m bis 1,85 groß und schlank. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare. Bekleidet war der Dieb mit einer gestrickten Jacke mit Reißverschluss.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Sieben Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße, Donnerstag, 21.11.2024, 17.05 Uhr

(mb)Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein Mann in Wiesbaden sieben Fahrzeuge und flüchtete.

Gegen 17.05 Uhr konnte eine Zeugin einen unbekannten Täter beobachten, wie dieser die Steinern Straße entlangging und in Höhe der Hausnummer 63 mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigte. Als die Frau den Täter ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Uthmannstraße. Der Mann wird in einem Alter von circa 30 Jahren, als dunkelhäutig und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jeans und führte eine Cola-Flasche mit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr erkannt werden. Ob diese Tat mit der Serie von Sachbeschädigungen an Pkw in den Wiesbadener Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim in Verbindung steht, bedarf der weiteren Ermittlung. Insgesamt wurden sieben beschädigte Fahrzeuge im Tatortbereich festgestellt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

In diesem Kontext bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Verständigen Sie sofort bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei! Sonstige Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Randalierer festgenommen,

Medenbach, Tank und Rastanlage West, Freitag, 22.11.2024, 2.45 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen nahm die Polizei auf einer Rastanlage einen alkoholisierten Mann fest, nachdem dieser randaliert hatte.

Gegen 2.45 Uhr rief ein Mitarbeiter die Polizei, nachdem dieser sah, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann gegen eine Scheibe der schon geschlossenen Tankstelle schlug. Vor Ort trafen die Beamten einen 37-Jährigen an und führten eine Personenkontrolle durch. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg vorlag. Daraufhin wurde der 37-Jährige festgenommen und einer naheliegenden Justizvollzugsanstalt zugeführt. Durch ihn verursachte Sachschäden konnten nicht festgestellt werden.

