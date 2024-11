Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Streit zwischen Pärchen eskaliert +++ Einbrecher am Mittwoch unterwegs +++ Einbruch in Kosmetikstudio scheitert +++ Drogenhändler festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Streit zwischen Pärchen eskaliert,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Dienstag, 19.11.2024, 11.40 Uhr

(mb)Am Dienstag eskalierte der Streit zwischen einem Pärchen in Wiesbaden und mündete in körperlichen Übergriffe.

Gegen 11.40 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Äppelallee gemeldet. Laut Zeugenaussagen hatte ein Mann eine Frau, die aus einem Auto ausgestiegen war, am Arm gepackt, geschubst und gewaltsam wieder in das Fahrzeug gedrückt. Als Augenzeugen sich einmischten, beleidigte der Aggressor, ihr 26-jähriger Lebensgefährte, einen hiervon verbal. In diesem Augenblick stieg die Frau, eine 25-jährige Wiesbadenerin, erneut aus und flüchtete zu Fuß. Der Mann nahm mit dem Kfz die Verfolgung auf und konnte sie erneut stellen. Hierbei schlug der Wiesbadener die 25-Jährige und drückte sie wiederholt ins Auto. Weitere Personen ergriffen nun Partei für die Frau, wobei der 26-Jährige wieder Beleidigungen gegen einen Zeugen ausstieß. Nachdem sich das Fahrzeug mit den beiden Insassen entfernt hatte, wurde nach diesen gefahndet. Letztlich konnte das Kfz, ein weißer VW Fox, im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße von einer Streife erkannt und kontrolliert werden. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Beleidigung eröffnet.

Hinweise zu diesem Fall der häuslichen Gewalt nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher am Mittwoch unterwegs,

Wiesbaden, Alban-Köhler-Straße, Nerobergstraße, Adlerstraße, Liebenaustraße und Hans-Bredow-Straße, Mittwoch, 20.11.2024, 17 Uhr bis 22 Uhr

(mb)Im Verlauf des Mittwochs wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. Teilweise konnten Täter gesehen werden.

Gegen 17.15 Uhr verschaffte sich ein Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einer Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alban-Köhler-Straße. Kurz nachdem er die Wohnung betreten und die Räumlichkeiten durchsuchte hatte, wurde der Einbrecher durch eine Nachbarin gestört. Hieraufhin trat der Unbekannte die Flucht mit dem zuvor aufgefundenen Bargeld an. Der Eindringling war circa 1,80 bis 1,85 m groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Mütze mit gerolltem Rand, einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Auch in der Hans-Bredow-Straße konnte ein Täter bei seinem Vorhaben ertappt werden. Gegen 17.10 Uhr versuchte dieser ein Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Hierdurch wurde die Wohnungsinhaberin aufmerksam und trat hinzu. Als der Einbrecher erkannte, dass jemand anwesend war, ergriff er die Flucht. Er wird in einem Alter von 55 Jahren und einer Größe von 1,80 m beschrieben. Der Unbekannte trug eine graue Kappe und schwarze Kleidung. Gegen 19.30 Uhr riss ein Dieb das Fliegengitter der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Nerobergstraße ab und versuchte die Tür aufzuhebeln. Auch in diesem Fall wurde der Täter bei seiner Tastausführung von einem Nachbarn gestört und flüchtete. Der Unbekannte trug bei der Tat eine schwarze Wollmütze und schwarze Kleidung. Zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr gelangten Unbekannte über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Adlerstraße. Mit Schmuck und Bargeld entkamen die Diebe unerkannt. Über die Terrassentür betraten Einbrecher zwischen 18.30 und 22 Uhr ein Einfamilienhaus in der Liebenaustraße. Bei der Suche nach Wertvollem stießen sie auf Schmuck und entkamen letztlich unendeckt.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Kosmetikstudio scheitert, Wiesbaden, Goebenstraße, Freitag, 15.11.204, 19 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 9 Uhr

(mb)Zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen war ein Kosmetikstudio in Wiesbaden Ziel von Einbrechern.

Im Tatzeitraum traten die Täter an das im Erdgeschoss ansässige Gewerbe in der Goebenstraße heran und versuchten die Tür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

In dem Fall bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Drogenhändler festgenommen,

Wiesbaden, Friedrich-Engels-Weg, Mittwoch, 20.11.2024, 19.25 Uhr

(mb)Die Wiesbadener Polizei hat am Mittwochabend einen Mann kontrolliert, der offensichtlich als Drogenhändler unterwegs war.

Die Beamten bestreiften gegen 19.25 Uhr den Friedrich-Engels-Weg, als sie auf den 28-Jährigen trafen. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, was ihm allerdings nicht gelang. Während seiner Flucht entledigte sich der Wiesbadener seiner Umhängetasche. Beim Blick in die Tasche staunten die Polizisten nicht schlecht. Hierin entdeckten sie Betäubungsmittel unterschiedlichster Art. Da diese in einzelne Konsumeinheiten verpackt waren und sie mitsamt dem dazu gefundenen Bargeld einen Drogenhandel nahelegten, stellten die Beamten die Betäubungsmittel, das Bargeld und dessen Mobiltelefon sicher. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Nach einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung, die weitere Drogen, eine Schreckschusswaffe und zwei Handys zu Tage brachte, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen Handeltreibens mit Drogen in einer nicht geringen Menge verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell