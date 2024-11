Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau sexuell beleidigt +++ Einbrecher unterwegs +++ Motorroller entwendet +++ E-Bike aus Keller gestohlen

1. Frau sexuell beleidigt,

Wiesbaden, Kronprinzenstraße, Sonntag, 17.11.2024, 16:20 Uhr

(mb)Am Sonntagnachmittag wurde eine 20-jährige Frau von einer unbekannten männlichen Person in Wiesbaden sexuell beleidigt.

Als die Fußgängerin gegen 16.20 Uhr die Kronprinzenstraße entlang ging, lief der Mann an ihr vorbei und tätigte ehrverletzende Äußerungen. Die 20-Jährige setzte ihren Weg fort und ignorierte den Täter, der ihr folgte und seine Beleidigungen wiederholte. Als die Frau mit der Polizei drohte, fasste sich der Unbekannte noch in den Schritt und ließ letztlich von ihr ab. Der Beschuldigte wird in einem Alter von circa 30 Jahren beschrieben. Er hatte ein geordnetes Erscheinungsbild und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Täter mit einer weißen Kappe, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

2. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Karrnweg, Kleine Weinbergstraße, Kapellenstraße, Hergenhahnstraße, Lanzstraße und Sandbornstraße, Freitag, 15.11.2024, bis Montag, 18.11.2024, 21 Uhr

(mb)Im Verlauf der zurückliegenden Tage wurden der Wiesbadener Polizei weitere Einbrüche gemeldet.

Zwischen Freitag und Montagmittag überstiegen die Täter einen Grundstückzaun und begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses im Karrnweg. Dort schoben sie den heruntergelassenen Rollladen hoch und hebelten die Tür zur Wohnung auf. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge alle Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zugang in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Sandbornstraße zu verschaffen, scheiterten aber am Tor. Am Montag versuchten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der "Kleinen Weinbergstraße" über eine Katzenklappe mit einem Werkzeug zu öffnen. Dabei beschädigten sie die Klappe, ließen dann aber von der weiteren Tatausführung ab. In der Kapellenstraße drangen die Einbrecher über ein Fenster in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ob bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten den Dieben etwas Wertvolles in die Hände fiel, ist bis dato nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. Am Montag gelangten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam in eine Wohnung in der Hergenhahnstraße. Im Rahmen der Durchsuchung richteten die Täter weiteren Sachschaden an. Mit Bargeld entkamen die Diebe unerkannt. Ebenfalls am Montag versuchten Langfinger das Gitter einer Balkontür einer Wohnung in der Lanzstraße auszuhebeln. Das Gitter wurde zwar beschädigt, hielt aber letztlich stand.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Motorroller entwendet,

Wiesbaden-Westend, Werderstraße, Freitag, 15.11.2024, 23 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 7:30 Uhr

(mb)Unbekannte haben am Wochenende in Wiesbaden einen Motorroller gestohlen.

Die Besitzerin stellte das braune Kleinkraftrad der Marke "Piaggio" am Freitagabend am Fahrbahnrand der Werderstraße in Höhe der Hausnummer 9 ab. Als sie am Montagmorgen um 7.30 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, war der Roller spurlos verschwunden. Von den Tätern und dem Zweirad, das einen Wert von über 2.000 Euro hat, fehlen bislang jede Spur. Zum Zeitpunkt der Tat war das Versicherungskennzeichen "919 WXU" an dem Kleinkraftrad angebracht.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. E-Bike aus Keller gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Kleinaustraße, Freitag, 08.11.2024, 10 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 15 Uhr

(mb)Zwischen dem 08.11.2024 und dem 16.11.2024 brachen Unbekannte in Wiesbaden einen Fahrradkeller auf und entwendeten ein E-Bike.

Im Tatzeitraum drangen die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Kleinaustraße ein und stahlen aus einem der Kellerräume ein grünes E-Bike der Marke "Cube Reaction Hybrid Race 265". Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 3.500 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

