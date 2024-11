POL-WI: Widerstand auf der Dienststelle +++ Einbrecher unterwegs +++ Diebstahl eines Jetski +++ Zigarettenautomaten mitgenommen +++ Diebstahl aus Pkw

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Widerstand auf der Dienststelle,

Wiesbaden, Dostojewskistraße und Willy-Brandt-Allee, Sonntag, 17.11.2024, 6:00 Uhr bis 7:10 Uhr

(mb)Nach einer Körperverletzung leistete ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Wiesbaden auch Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 6.05 Uhr meldete ein Taxifahrer, dass er in der Dostojewskistraße im Rahmen eines zunächst verbal geführten Streites von seinem männlichen Fahrgast mehrfach geschlagen worden sei. Durch eine Streifenbesatzung wurde der alkoholisierte Aggressor daraufhin festgenommen und zur Dienststelle in die Willy-Brandt-Allee verbracht. In den Diensträumlichkeiten widersetzte sich der Wiesbadener nun den Anweisungen der Beamten und behinderte die Durchführung der Maßnahmen körperlich. Zudem beleidigte der 31-Jährige die einschreitenden Polizisten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Festgenommene muss sich nun in zwei Strafverfahren zum einen wegen Körperverletzung sowie zum anderen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

2. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Bierstadter Höhe, Bertha-von-Suttner-Straße, Galileistraße, Carl-von-Ossietzky-Straße und Graf-von-Gahlen-Straße, Donnerstag, 14.11.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 18:30 Uhr

(mb)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend verschafften sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Galileistraße. Ob bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten den Dieben etwas Wertvolles in die Hände fiel, ist bis dato nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Von Freitag- bis Sonntagmittag gelangten Unbekannte über ein rückwärtig gelegenes Terrassenfenster gewaltsam in eine Wohnung in der Straße "Bierstadter Höhe". Mit Schmuck entkamen die Diebe unerkannt. In der Nacht auf Samstag brachen Langfinger über die Terrassentür in eine Wohnung in der Bertha-von-Suttner-Straße ein und nahmen eine Schmuckschatulle mit. Über die Balkontür betraten die Täter am Sonntagmittag zwischen 14 und 17 Uhr eine Erdgeschosswohnung in der Carl-von-Ossiertzky-Straße. Bei der Suche nach Wertvollem stießen sie auf Bargeld, Schmuck und Münzen. Am Samstagabend gegen 23 Uhr schlugen Diebe die Scheibe zum Büro der Kindertagesstätte in der Graf-von-Galen-straße ein. Bei der Durchsuchung brachen die Kriminellen mehrere Aktenschränke auf und verursachten hohen Sachschaden.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Diebstahl eines Jetski,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Sonntag, 03.11.2024, 16 Uhr bis Freitag, 15.11.2024, 17:55 Uhr

(mb)Zwischen dem 03.11.2024 und dem 15.11.2024 entwendeten Diebe in Wiesbaden ein Jetski samt Anhänger aus einer Garage.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer verschlossenen Garage eines Komplexes in der Hans-Böckler-Straße. Dort fanden die Langfinger einen Anhänger vor, auf welchem ein Jetski des Herstellers "Seasdoo" aufbewahrt wurde, und entwendeten beides. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zigarettenautomaten mitgenommen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Senefelderstraße, Samstag, 16.11.2024, 8:45 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 8:45 Uhr

(mb)Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen entwendeten Diebe einen kompletten Zigarettenautomaten in Wiesbaden.

Der an einer Hauswand in der Senefelderstraße befestigte Automat wurde von den Tätern auf unbekannte Art und Weise entfernt und mit einem Fahrzeug in ein Waldstück zwischen Igstadt und Medenbach transportiert. Dort öffneten die Kriminellen den Automaten gewaltsam und nahmen die enthaltenen Zigaretten und Bargeld an sich. Letztlich entkamen die Diebe unerkannt. Das Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden, Karl-Boos-Straße, Freitag, 15.11.2024, 23 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 10 Uhr

(mb)In der Nacht auf Samstag wurde in Wiesbaden aus einem Pkw von Unbekannten ein Portemonnaie mit Geld entwendet.

Der schwarze BMW X 7 war seit Freitagabend um 23 Uhr in der Karl-Boos-Straße abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer am nächsten Morgen gegen 10 Uhr zu dem Kfz zurückkehrte, stellte er den Diebstahl der in der Mittelkonsole abgelegten Geldbörse fest. Neben diversen Karten war darin auch Bargeld in vierstelliger Höhe enthalten. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das 5. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

