POL-WI: Auseinandersetzung mit Einbrecher +++ Einbrecher ertappt +++ "Falsche Handwerker" machen Beute +++ Versuchter Pkw-Diebstahl +++ Farbschmierereien in der Schwalbacher Straße

1. Auseinandersetzung mit Einbrecher,

Wiesbaden, Philippsbergstraße, Mittwoch, 13.11.2024, 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr

(he)Gestern Mittag wurden in der Philippsbergstraße zwei Einbrecher von Bewohnern der angegangenen Wohnung überrascht. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der Bewohner der Wohnung verletzt wurde. Kurz nach 12:00 Uhr drangen die zwei Täter gewaltsam in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung ein und begannen diese zu durchsuchen. Als sie hierbei von einem Bewohner überrascht wurden kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem und einem der Einbrecher. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Unbekannter wird als 35-40 Jahre alt, circa zwei Meter groß und sportlich beschrieben. Er habe dunkle, sehr kurze Haare sowie einen Vollbart getragen. Bekleidet sei er mit einer blauen Jacke sowie mutmaßlich Jeans gewesen. Der zweite Täter wird als 35-40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und etwas "kräftiger" beschrieben. Er habe dunkle Haare mit einem "Sidecut" (Haupthaar etwas länger) und einen kurzen Bart getragen. Weiterhin sei er mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Der Geschädigte beschrieb beide Männer als "arabischen Phänotyp". Der Angegriffene wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu den Tätern.

2. Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Stanleystraße, Mittwoch, 13.11.2024, 17:10 Uhr

(he)Gestern Nachmittag drang eine unbekannte Person in der Stanleystraße gewaltsam in eine Wohnung ein, wurde jedoch von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete anschließend ohne Diebesgut. Gegen 17:10 Uhr vernahm die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung ungewöhnliche Geräusche, betrat den Flur und schaltete das Licht an. Daraufhin flüchtete die Person durch die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür nach draußen. Vor dem Haus hielt sich eine weitere Person auf, bei der es sich nach Angaben der Bewohnerin mutmaßlich um einen Mittäter gehandelt haben könnte. Die Person in der Wohnung sei 1,80 - 1,85 Meter groß gewesen und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie dunkle Schuhe getragen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

3. "Falsche Handwerker" machen Beute,

Wiesbaden, Klagenfurter Ring, Mittwoch, 13.11.2024, 13:30 Uhr bis 14:05 Uhr

(he)Gestern waren Trickdiebe im Klagenfurter Ring unterwegs und erbeuteten aus der Wohnung einer 87-Jährigen Schmuck und Bargeld. Gegen 13:30 Uhr klingelte zunächst ein Unbekannter bei der 87-Jährigen und verschaffte sich unter dem Vorwand Handwerker zu sein Zutritt zur Wohnung. Das weitere Vorgehen glich der immer wiederkehrenden Masche der Trickdiebe. Beim Betreten der Wohnung lässt der erste Täter die Wohnungstür etwas offen und lenkt dann im Innern der Wohnung die meist lebensälteren Opfer ab. In dieser Zeit betritt dann eine zweite Person unbemerkt die Wohnung und durchsucht diese nach Wertgegenständen. Ist dies "erledigt", muss auch plötzlich der Handwerker weiter zu seinem nächste "Kunden" und verlässt eilig die Wohnung. Beschreibung Täter eins: Männlich, 35-40 Jahre, 1,80-1,85 Meter, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Stoffhose. Täter zwei: Männlich, 35-40 Jahre, 1,80-1,85 Meter, kräftige Statur, dunkel gekleidet. Beide Personen werden von dem Opfer mit "deutschem Phänotyp" beschrieben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Versuchter Pkw-Diebstahl,

Wiesbaden-Schierstein, Christian-Morgenstern-Straße, Mittwoch, 13.11.2024, 17:45 Uhr bis 23:55 Uhr

(he)In den gestrigen Abendstunden versuchten unbekannte Täter mutmaßlich einen in der Christian-Morgenstern-Straße in Schierstein abgestellten Pkw zu entwenden. Zwischen 17:45 Uhr und 23:55 Uhr drangen der oder die Täter zu diesem Zweck gewaltsam in den Peugeot 208 ein und manipulierten an der Bordelektronik. Entsprechend beschädigt wurde das abgeparkte Fahrzeug vorgefunden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

5. Einbrüche in Wiesbaden-Nordost,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Hergenhahnstraße, Mittwoch, 13.11.2024, 09:25 Uhr bis 19:00 Uhr

(he)Gestern wurden der Polizei zwei Einbrüche in der Richard-Wagner-Straße, bzw. der Hergenhahnstraße gemeldet. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Zwischen 09:25 Uhr und 13:00 Uhr drangen der oder die Täter in der Richard-Wagner-Straße in die Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde dann in der Hergenhahnstraße eine Erdgeschosswohnung angegangen. Den ersten Ermittlungen zufolge wurden bei dem Einbruchsversuch zwei Fenster und die Balkontür beschädigt; ein Eindringen in die Innenräume gelang augenscheinlich nicht. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Farbschmierereien in der Schwalbacher Straße, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Höhe HNr. 49-69 Donnerstag, 14.11.2024, 01:15 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht waren unbekannte Täter in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden unterwegs und beschmierten Hausfassaden, ein Hoftor sowie einen abgestellten Pkw-Anhänger mit Farbe. Den ersten Ermittlungen zufolge waren gegen 01:15 Uhr drei Männer in der Schwalbacher Straße unterwegs und begangen die genannten Sachbeschädigungen mit Sprühfarbe. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht abschließend fest, wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt Alle drei Männer seien dunkel gekleidet gewesen, zwei von ihnen waren circa 1,80, der dritte circa 1,70 Meter groß. Dieser habe eine Brille getragen. Das Alter wird auf 30-35 Jahre geschätzt. Das 1.Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

