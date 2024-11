POL-WI: Wohnungseinbruch misslingt +++ Kleinkraftrad entwendet +++ Diebstahl aus Omnibussen +++ Gegenstände aus Pkw gestohlen +++ Randalierer im Kurhaus +++ Sperrung nach Unfall +++ KG ARGUS unterwegs

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Wohnungseinbruch misslingt,

Wiesbaden-Bierstadt, Kirchbachstraße, Montag, 11.11.2024, 18 Uhr bis 18.30 Uhr

(mb)Am Montagabend versuchten Unbekannte in eine Wohnung in Wiesbaden einzubrechen.

In der Kirchbachstraße wurde gestern zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr eine Hochparterrewohnung angegangen. Die Einbrecher betraten das mit einer Hecke umfriedete Grundstück und machten sich an einem der Straße abgewandten Fenster zu schaffen. Nach mehreren misslungenen Hebelversuchen ließen die Täter von dem Fenster ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

In dem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Kleinkraftrad entwendet,

Wiesbaden, Hallgarter Straße, Sonntag, 10.11.2024, 6 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 10 Uhr

(mb)Zwischen Sonntag und Montag wurde in Wiesbaden ein Kleinkraftrad entwendet.

Der Besitzer hatte das motorisierte Zweirad in der Hallgarter Straße auf dem Bürgersteig in Höhe der Hausnummer 5 mit einem Schloss am Vorderrad gesichert abgestellt und zuletzt am Sonntagmorgen um 6 Uhr gesehen. Am Montag gegen 10 Uhr stellte er den Diebstahl des schwarzen Rollers der Marke "Simon S 50 B 1" fest. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2.500 Euro. Zum Tatzeitpunkt war das Versicherungskennzeichen "WHN-149" an dem Kfz angebracht.

Hinweise zum Diebstahl werden vom 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611) 345-2540 entgegengenommen.

3. Diebstahl aus Omnibussen,

Wiesbaden, Veilchenweg, Montag, 11.11.2024, 1.30 Uhr bis 8.30 Uhr

(mb)In Wiesbaden waren am frühen Montagmorgen Diebe unterwegs, die es auf Omnibusse abgesehen hatten.

Zwischen 1.30 Uhr und 8.30 Uhr hatten die Fahrzeugführer die sechs Omnibusse auf einem Parkplatz im Veilchenweg abgestellt. Als die Fahrer zu ihren Bussen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass in der Zwischenzeit Kriminelle ihr Unwesen trieben und diverse Gegenstände wie IT-Geräte, Tankkarten, etc. aus den Fahrzeugen entwendet hatten. Wie die Täter in die Busse gelangt sind, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Der Wert des Diebesguts wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern richten Sie bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2540 an das 5. Polizeirevier in Wiesbaden.

4. Gegenstände aus Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Flachstraße und Fritz-Kalle-Straße, Sonntag, 10.11.2024, 16 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 15 Uhr

(mb)In Wiesbaden wurden von Sonntag auf Montag aus drei Fahrzeugen Gegenstände entwendet.

Zwischen 20 Uhr und 7.10 Uhr war ein weißer Opel Astra in der Goerdelerstraße abgestellt, als er von den Tätern angegangen wurde. Diese schlugen die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten einen schwarzen Pullover der Marke "Tom Tailor" im Wert von 40 Euro. Ein schwarzer in der Flachstraße geparkter Hyundai i20 wurde zwischen 20 Uhr und 14.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise durch die Diebe geöffnet und der Innenraum durchwühlt. Als Diebesgut fielen bislang nur Kaugummis ins Auge. Auch in der Fritz-Kalle-Straße geriet ein Pkw ins Visier der Täter. Aus dem Volvo wurden Bargeld und Bekleidung gestohlen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Randalierer im Kurhaus,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Montag, 11.11.2024, 23.20 Uhr

(mb)Am späten Montagabend versuchte ein 82-jähriger Wiesbadener mehrfach in einen gesperrten Bereich im Kurhaus zu gelangen und randalierte.

Durch den Pförtner des Kurhauses wurde gegen 23.20 Uhr gemeldet, dass ein Mann bereits zum dritten Mal im Kurhaus erschienen sei und Zutritt zum "Großen Haus" verlangte. Hierbei sei er auch körperlich gegen eine Mitarbeiterin vorgegangen. Als eine Streife des 1. Polizeireviers eintraf, betrat der Wiesbadener erneut das Gebäude und sollte kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich der Herr aggressiv, schubste die Beamten weg und holte zum Schlag gegen diese aus. Beim Versuch die Arme des Mannes unter Kontrolle zu bringen, stürzte dieser und wurde daraufhin von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht. Nach Abschluss der Behandlung wurde der Wiesbadener von der Streife zu seiner Wohnanschrift verbracht.

6. Sperrung nach Unfall,

Wiesbaden, Hunsrückstraße, Montag, 11.11.2024, 7.05 Uhr

(mb)Am Montagmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, der eine Straßensperrung nach sich zog.

Gegen 7.05 Uhr befuhr ein 75-jähriger Wiesbadener mit seinem grauen Skoda Yeti die Hunsrückstraße in Richtung Ostring und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A 3. Durch den Aufprall kam der Skoda senkrecht auf der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund des durch die Kollision entstandenen Achsbruchs musste der Skoda zudem abgeschleppt werden, was eine temporäre Straßensperrung zur Folge hatte. Da auch der Audi nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser ebenfalls auf Veranlassung des später eingetroffenen Fahrzeughalters abgeschleppt. Der Skodafahrer wurde am Unfallort ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Probleme bei dem Wiesbadener vorlagen und ursächlich für die Unfallverursachung waren.

7. Kontrollgruppe ARGUS unterwegs,

Wiesbaden, Biebricherstraße und Oranienstraße, Sonntag, 10.11.2024, 12 Uhr und 15.30 Uhr

(mb)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei wurden am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen in Wiesbaden durchgeführt.

In der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.35 Uhr führten die Beamten im Bereich der Biebricher Straße Messungen mittels eines Handlasergerätes durch. Nach drei Geschwindigkeitsverstößen im Verwarngeldbereich kam der Streife ein manipuliertes E-Bike auf dem Gehweg entgegen. Das Bike konnte geführt werden, ohne die Pedale zu betätigen. Die Beschleunigung des Rades erfolgte über einen "Gashahn" am Lenker. Durch die Änderung der Fahrzeugart wurde das E-Bike versicherungspflichtig. Das Pedelec wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ab 15:00 Uhr wurde eine weitere Kontrollstelle zur Geschwindigkeitsmessung in der Oranienstraße eingerichtet. Innerhalb von 38 Minuten wurden dort acht Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich festgestellt und durch die Streife geahndet. Um 15:39 Uhr befuhr eine Mercedes Benz G-Klasse mit 73 km/h statt der erlaubten 30 km/h die Straße in Fahrtrichtung 1. Ring. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass sich der Fahrer illegal in Deutschland aufhält und das Fahrzeug seit Kurzem über keinen Versicherungsschutz verfügte. Der Kontrollierte zahlte eine Sicherheitsleistung von insgesamt 925 Euro und wurde angewiesen, sich bei der Ausländerbehörde in Wiesbaden zu melden.

