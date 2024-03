Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Bäckereien in Rhaunen

Rhaunen (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. März verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer gläsernen Tür Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße Im Weiersweiler in Rhaunen. So gelangten sie in die angegliederte Bäckerei, wo sie aus einer Kasse und einem Tresor Bargeld entwendeten.

Im gleichen Zeitraum gelang bislang unbekannten Tätern über das Dach einer weiteren Bäckerei in der gleichen Straße der Zutritt zum Verkaufsraum, wo sie jedoch lediglich geringe Sachwerte erbeuteten.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges zu diesen Einbrüchen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein zu melden: 06781 561-0

