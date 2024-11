Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf dem Nachhauseweg angegriffen +++ Wohnungseinbruch +++ Versuchter Einbruch in Apotheke +++ Pkw-Dieb flüchtet +++ Einbrüche in Pkw +++ Minderjähriger verursacht Unfall

Wiesbaden (ots)

1. Auf dem Nachhauseweg angegriffen,

Wiesbaden, Dwight-D.-Eisenhower-Straße, Donnerstag, 07.11.2024, 23.20 Uhr

(mb)Am späten Donnerstagabend wurde ein 51-jähriger Wiesbadener auf seinem Nachhauseweg von zwei Männern angegriffen.

Gegen 23.20 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in der Dwight-D.-Eisenhower-Straße unterwegs, als sich zwei Personen von hinten näherten und ihn ansprachen. Anschließend schlugen die beiden gemeinschaftlich auf ihn ein. Als der Wiesbadener um Hilfe rief, flüchteten die Angreifer unerkannt in Richtung Waldstraße. Die Unbekannten werden als circa 25 Jahre alt, schlank, mit schwarzen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in diesem Sachverhalt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Jakob-Schick-Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 11.50 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen drangen Einbrecher in ein Haus in Wiesbaden ein.

Die Unbekannten verschafften sich über ein Gartentor Zugang zum Gelände eines Einfamilienhauses in der Jakob-Schick-Straße und hebelten ein Fenster gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie das Objekt verließen. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Apotheke,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 8.30 Uhr

(mb)In der Nacht auf Donnerstag versuchten Einbrecher in eine Apotheke in Wiesbaden einzudringen.

Zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr betraten die Diebe das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße und schlugen mit einem vorgefundenen Besenstiel den Glaseinsatz der im Erdgeschoss ansässigen Apothekenzugangstür ein. Aufgrund einer zusätzlichen Sicherung gelang es den Unbekannten allerdings nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen, so dass diese von ihrem Vorhaben abließen. Der hinterlassene Schaden wird auf 150 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Pkw-Dieb flüchtet,

Wiesbaden-Breckenheim, Rieslingstraße, Donnerstag, 07.11.2024, 16.55 Uhr bis 21.30 Uhr

(mb)Am Donnerstag wurde im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim ein Fahrzeug entwendet und später wieder aufgefunden.

Zwischen 16.55 Uhr und 21.30 Uhr war der graue Volvo XC 60 im Wert von mehreren zehntausend Euro in der Rieslingstraße in Höhe der Hausnummer 32 geparkt. Als die Fahrzeugbesitzer zu ihrem Gefährt zurückkehrten, stellten sie den Diebstahl fest und informierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte das gestohlene Fahrzeug gegen 21.50 Uhr im Bereich der Dotzheimer Straße/Holzstraße von einer Streife erkannt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Fahrzeugdieb beschleunigt in die Sommerstraße ein und ließ das Kfz zurück. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über einen Fußweg in Richtung Wiesbadener Straße. Der Unbekannte wird als 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 m bis 1,75 m und schlank beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare und war mit einer schwarzen Jacke, einem weiß-grauen Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet. Der Volvo wurde nach erfolgter Spurensicherung den Besitzern übergeben. Die im Fahrzeug aufbewahrte Geldbörse und ein Laptop wurden durch den Dieb mitgenommen.

Hinweise im konkreten Fall werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345-0 entgegengenommen.

5. Einbrüche in PKW,

Wiesbaden, Adelheidstraße und Mainz-Kastel, Am Weyer, Mittwoch, 06.11.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 14.30 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag brachen Diebe in zwei Pkw in Wiesbaden ein.

Gegen 18 Uhr parkte der Fahrzeugnutzer seinen weißen Citroen Jumper in der Adelheidstaße ordnungsgemäß ab. Als er am Folgetag gegen 12 Uhr zu dem Kfz zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Die Unbekannten drangen in der Zwischenzeit über die Heckscheibe in das Fahrzeug ein und entwendeten Werkzeuge im ungefähren Wert von 500 Euro. Am Donnerstagmittag gelang es Kriminellen zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr einen roten Rover Defender 130, der auf einem Parkplatz eines Marktes in der Straße "Am Weyer" abgestellt war, zu öffnen. Mit dem in der Mittelkonsole abgelegten Handy entkamen die Langfinger anschließend unerkannt. Das Mobiltelefon hat einen Wert von circa 200 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt knapp 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Wiesbadner Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 mitzuteilen.

6. Minderjähriger verursacht Unfall,

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, Mittwoch, 06.11.2024, 15.30 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag hat ein Minderjähriger in Wiesbaden einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 14-jährige Wiesbadener mit einem Pkw vorwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße der Republik, wo er verkehrsbedingt anhalten musste. Als der Junge anschließend das Fahrzeug wieder rückwärts in die Einfahrt fuhr, übersah er dabei einen Fußgänger, der noch zur Seite springen konnte, aber dennoch leicht am Bein touchiert wurde. Nach der Berührung entfernte sich der 14-Jährige von der Unfallstelle und ließ das Fahrzeug zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um den Sohn der Halterin handelte. Dieser kehrte anschließend zur Unfallstelle zurück. Neben der Verkehrsunfallflucht muss er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen die Fahrzeughalterin wurde auch ein Verfahren wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Der Fußgänger wollte sich eigenständig zu einem Arzt begeben.

