Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallzeuge gesucht

Kindsbach (ots)

Am frühen Freitagabend kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße in Kindsbach.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Kaiserstraße in Kindsbach in Fahrtrichtung Landstuhl. Dabei übersah er eine ältere Dame, die damit beschäftigt war den Abfluss am Rand der Fahrbahn zu reinigen. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander, sodass die Passantin auf den Gehweg geschleudert wurde. Sie wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme mit mehreren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus nach Landstuhl gebracht. Der Autofahrer fuhr zunächst weiter, bis er wenige Meter hinter der Unfallstelle von einem weiteren, namentlich unbekannten, PKW-Fahrer auf den von ihm verursachten Unfall aufmerksam gemacht wurde. Der 20-Jährige begab sich anschließend umgehend zurück zur Unfallstelle.

Die Polizei Landstuhl bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06371-8050. Insbesondere der unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher den PKW-Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht hat, wird gebeten sich bei der Dienststelle in Landstuhl zu melden. |Bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell