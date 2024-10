POL-PPWP: Polizeipräsidium Westpfalz stimmt Vergleichsvorschlag zu

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Einkaufscenter am Fackelrondell gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation gänzlich anders dar. Laut einem Mitarbeiter eines Kleidergeschäfts hatte er zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie mit der Ware an der Kasse vorbeigingen, ohne dafür zu bezahlen. Als der Angestellte die mutmaßlichen ...

