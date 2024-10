Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis nicht befolgt - Frau landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

In der Zollamtstraße ging es am späten Donnerstagnachmittag lauthals zur Sache. Eine Frau wurde dort von der Polizei kontrolliert. Die 45-Jährige war mit der Anwesenheit der Beamten nicht einverstanden, und begann die Ordnungshüter mehrfach zu beleidigen und zu bedrohen. Als sie letztendlich mit geballten Fäusten auf einen Polizisten zuging, brachte dieser die Frau zu Boden. Nachdem sich die Unruhestifterin wieder beruhigt hatte, erhielt sie einen Platzverweis für den Rest des Abends. Die 45-Jährige machte sich auch direkt von dannen. Die Ruhe hielt aber nur kurz an: Da die Frau nach nur wenigen Minuten wieder zu dem Parkplatz zurückkehrte, nahmen die Schutzleute die 45-Jährige in Gewahrsam, um den Platzverweis durchzusetzen. Auf die Randaliererin kommt jetzt nicht nur ein Strafverfahren wegen der Beleidigungen und Bedrohungen zu, sie musste auch die Nacht bis zum nächsten Morgen in einer Zelle verbringen. |kfa

