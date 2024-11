Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Größerer Polizeieinsatz in Schierstein +++ Gartenhütte angezündet +++ PKW-Diebstahl +++ Einbruch in Wohnung +++ Einbruch in Nagelstudio

Wiesbaden (ots)

1. Größerer Polizeieinsatz in Schierstein, Wiesbaden, Saarbrücker Allee, Dienstag, 05.11.2024, 16:00 Uhr

(ms) Am Dienstagnachmittag kam es aufgrund von Streitigkeiten zu einem größeren Polizeieinsatz in Wiesbaden-Schierstein. Gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei in die Saarbrücker Allee gerufen, da dort eine männliche Person Mitarbeiter eines Autohauses mit einer Waffe bedroht haben soll. Die eingesetzten Streifen konnten vor Ort mehrere Personen antreffen und festnehmen. Ein weiterer Beteiligter konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am Rheinufer aufgegriffen werden. Zuvor soll der Mann Gegenstände in das Wasser geworfen haben, woraufhin der Rhein in den frühen Abendstunden von Tauchern der Berufsfeuerwehr Wiesbaden nach diesen abgesucht wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von privaten Streitigkeiten auszugehen, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Alle Beteiligten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611) 345 - 2540 entgegen.

2. Gartenhütte angezündet, Wiesbaden, Rathenauplatz, Mittwoch, 06.11.2024, 4.23 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen brannte in Wiesbaden eine Gartenhütte. Um 4.23 Uhr geriet die hölzerne Gartenhütte in der Straße "Rathenauplatz" in Brand und wurde dadurch vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 10.000Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet darum, Hinweise unter (0611) 345-0 mitzuteilen.

3. PKW-Diebstahl, Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Montag, 04.11.2024, 23.45 Uhr bis Dienstag 05.11.2024, 7.30 Uhr

(pa)In der Nacht zu Dienstag wurde in Wiesbaden ein grauer Peugeot 3008 entwendet. Der PKW wurde zwischen 23.45 und 7.30 Uhr entwendet. Zu dieser Zeit war der PKW in der Erich-Ollenhauer-Straße in Höhe Hausnummer 231a geparkt. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen WI-S 2912 an dem Peugeot angebracht. Der Wert des PKW liegt bei ca. 45.000 Euro. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen des Fahrzeugs sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Hinweise im konkreten Fall werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden-Breckenheim, Alte Dorfstraße, Dienstag, 05.11.2024, 8.30 Uhr bis 23 Uhr

(pa)Im Laufe des Dienstages wurde in Wiesbaden in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 8.30 und 23 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Straße "Alte Dorfstraße" ein. Im Inneren wurden mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Dabei wurde diverser Schmuck, in einem mittleren vierstelligen Wert entwendet. Für Hinweise ist die Kriminalpolizei Wiesbaden unter (0611) 345-0 erreichbar.

5. Einbruch in Nagelstudio, Wiesbaden, Eltviller Straße, Montag, 04.11.2024, 21.15 Uhr bis Dienstag, 05.11.2024, 6.45 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Nagelstudio in Wiesbaden eingebrochen. Zwischen 21.15 Uhr und 6.45 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür des Salons in der Eltviller Straße auf. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach möglichem Diebesgut. Dabei fielen ihnen ein Laptop und Bargeld in die Hände. Mit dieser Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell