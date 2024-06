POL-NB: Einbruch in Firmengebäude in Grimmen

PHR Pasewalk (ots) - Am 04.06.2024 gegen 11:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu einem Raub in Pasewalk informiert. In der Ausgangslage beschrieb die 46-jährige Geschädigte, dass sie gerade in der Blumenstraße durch zwei männliche Täter mit Fahrrädern umkreist wurde und ihr anschließend das Handy entwendet wurde. Danach flüchteten die Täter mit ihren Fahrrädern in Richtung ...

