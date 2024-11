Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Gewerbliche Einbrüche +++ Cabriodächer aufgeschlitzt +++ Diebe erbeuten Werkzeug +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Behringstraße und Hans-Bredow-Straße, Freitag, 01.11.2024, 15 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 19.10 Uhr

(mb)Im Verlauf der letzten Tage kam es in Wiesbaden zu weiteren Einbrüchen in private Objekte. In einem Fall wurde der Täter von der Besitzerin ertappt.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen traten die Täter an die Terrasse einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Behringstraße heran und versuchten eine Tür vergeblich aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In der Hans-Bredow-Straße konnte ein Täter die Terassentür einer Erdgeschosswohnung allerdings aufhebeln und so ins Objekt gelangen. Während der Einbrecher ein Zimmer durchsuchte und bereits den aufgefundenen Schmuck an sich genommen hatte, kam die Besitzerin nach Hause und störte den Dieb, der unerkannt über die Terrassentür die Flucht ergriff.

In den vorgenannten Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Gewerbliche Einbrüche,

Wiesbaden, Herderstraße und Eltviller Straße, Freitag, 25.10.2024, 13.30 Uhr bis Dienstag, 05.11.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen dem 25.10.2024 und dem 05.11.2024 machten sich unbekannte Einbrecher in Wiesbaden an zwei Gewerbeeinheiten zu schaffen.

In der Herderstraße schoben die Täter erst einen heruntergelassenen Rollladen eines im Erdgeschoss ansässigen Hundesalons hoch und hebelten anschließend vergeblich an dem Schaufenster. Der Einbruchsversuch misslang allerdings, so dass die Unbekannten unverrichteter Dinge von dannen zogen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Von Montagabend bis Dienstagmorgen hebelten die Einbrecher die Eingangstür eines in der Eltviller Straße gelegenen Nagelstudios auf und verschafften sich so Zugang ins Objekt. Aus dem Innenraum entwendeten die Kriminellen eine Brieftasche mit Bargeld, bevor sie unbemerkt entkamen. Hier entstand Sachschaden in einer ungefähren Höhe von 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Cabriodächer aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Albrecht-Dürer-Straße und Riederbergstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 11 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 11 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden mehrere Cabrios von einem sogenannten "Cabrioschlitzer" angegangen und dabei erheblich beschädigt.

Ein weißer Renault Twingo parkte von Donnerstagmorgen bis Montagmorgen in der Walkmühlstraße. Als die Besitzerin zu ihrem Cabrio zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeugverdeck aufgeschnitten hatten, um auf diese Weise das Fahrzeug öffnen zu können. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum und entwendeten eine Geldbörse mit circa 20 Euro. Zwischen Samstag und Montag gelangten die Täter auf die gleiche Weise in den Fahrzeuginnenraum eines in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten weißen Fiat 500. Nachdem das Fahrzeug von den Unbekannten durchsucht worden war, flüchteten diese mit einer Euromünze als Beute in unbekannte Richtung. Auch in der Riederbergstraße wurde ein Fahrzeug mit gleicher Zielrichtung angegangen. Bislang wurde hier kein Diebesgut bekannt. An den Fahrzeugverdecken entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Diebe erbeuten Werkzeug,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Im Sampel, Samstag, 02.11.2024, 15 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Diebe in Wiesbaden Beute gemacht.

Die unbekannten Täter näherten sich dem im Tatzeitraum in der Straße "Im Sampel" abgestellten Pritschenwagen und hebelten eine Werkzeugkiste, welche auf der Ladefläche stand, auf. Aus der Kiste entwendeten die Langfinger Werkzeuge im Gesamtwert von ungefähr tausend Euro, bevor sie die Flucht ergriffen. Auch am Kfz entstand ein Sachschaden, der mit circa tausend Euro beziffert wird.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 01.11.2024, 19 Uhr bis Samstag, 02.11.2024, 3 Uhr

(mb)Von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet erneut gemeinsame Personen- und Fahrzeugkontrollen von der Landes- und Stadtpolizei im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei teilweise auch zu Fuß unterwegs. Die bekannten Schwerpunkte im Innenstadtbereich wurden mit Kontrollmaßnahmen bedacht. Insgesamt kontrollierten die Kräfte von 19 Uhr bis 3 Uhr 33 Personen. Bei Kontrollen in den Reisinger Anlagen kamen zwei offene Aufenthaltsermittlungen und ein Haftbefehl zum Vorschein. Zudem wurde erst ein Platzverweis gegen eine Person ausgesprochen und dieser zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Ingewahrsamnahme durchgesetzt, da sich der Betroffene erneut in dem Bereich aufhielt. In der Fußgängerzone war eine Person mit einem verbotenen Einhandmesser unterwegs und wurde entsprechend beanzeigt. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

