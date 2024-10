Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung am Bahnhof +++ Geldbörse aus Handtasche entwendet +++ Einbruchsversuch in Lagerhalle +++ Fahrräder gestohlen +++ Verkehrskontrollen +++ Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung am Bahnhof,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Mittwoch, 30.10.2024, 15.45 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag kam es am Bahnhof in Mainz-Kastel zu einem Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Gegen 15.45 Uhr gerieten am Gleis 1 in Höhe eines Fahrkartenautomaten ein 31-jähriger Ginsheimer und ein Jugendlicher in einen zunächst verbal geführten Streit. Als dieser jedoch im weiteren Verlauf in gegenseitige körperliche Übergriffe ausartete, erhielt der Jugendliche schlagkräftige Unterstützung eines bis dato unbeteiligten Begleiters. Nachdem Passanten aufmerksam geworden waren, ließen die beiden von dem Ginsheimer ab und entfernten sich vom Bahnhof. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und suchte das 2. Polizeirevier zwecks Anzeigenerstattung auf. Der Jugendliche wird zwischen 16 und 20 Jahren, mit einer Größe von circa 1,65 m und schlank beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen Oberlippenbart mit Ankerbart am Kinn und trug eine blaue Daunenjacke. Sein Begleiter war 16 bis 20 Jahre alt, circa 1,90 m groß, und kräftig. Er hatte dunkelblonde Haare und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und Jeans.

Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt. Hinweise in diesem Fall können aber auch an das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 gegeben werden.

2. Geldbörse aus Handtasche entwendet,

Wiesbaden, Neugasse, Mittwoch, 30.10.2024, 14 Uhr

(mb)Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag einer Frau in Wiesbaden die Geldbörse gestohlen.

Die 74-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Rollator in einem Geschäft in der Neugasse unterwegs, als sie durch den Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Rahmen dessen wurde das Portemonnaie der Wiesbadenerin unbemerkt aus deren Handtasche, welche sich am Rollator befand, entwendet. Nachdem der Unbekannte geflüchtet war, bemerkte die Frau den Diebstahl. Der Taschendieb wird als männlich, circa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Zudem war er schlank, Barträger und hatte dünne graue Haare. Der Langfinger war mit einer blauen wattierten Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Einbruchsversuch in Lagerhalle,

Wiesbaden, Im Rad, Dienstag, 29.10.2024, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024, 7 Uhr

(mb)Von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher in eine Lagerhalle in Wiesbaden einzudringen.

Die Täter traten zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr an die Halle eines Unternehmens in der Straße "Im Rad" heran und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an der Tür. Aus bislang unbekannten Gründen brachen die Kriminellen die Tat vorzeitig ab und flüchteten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fahrräder aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 25.10.2024, bis Mittwoch, 30.10.2024, 8.25 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen entwendeten Diebe in Wiesbaden zwei Fahrräder aus einem Keller.

Die Langfinger gelangten zwischen dem 25.10.2024 und dem 30.10.2024 auf unbekannte Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer-Straße und knackten dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Mit zwei Fahrrädern im Gesamtwert von circa 1.200 Euro entkamen die Einbrecher unerkannt. Neben einem Rad der Marke "Cube Touring EXC" nahmen sie auch ein Zweirad des Herstellers "Stevens" mit.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Kontrollen zur Verkehrssicherheit,

Wiesbaden, Dienstag, 29.10.2024, 20 Uhr bis 2.10 Uhr und Mittwoch, 30.10.2024, 21.30 Uhr bis 2 Uhr

(mb)An den vergangenen Abenden wurden durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit in Wiesbaden durchgeführt. Dienstags wurden die Maßnahmen auch von der Verkehrspolizei der Landeshauptstadt Wiesbaden unterstützt. Am Dienstagabend wurde in der Oranienstraße zwischen 23.45 Uhr und 2.10 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Kontrollzeitraum waren 16 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Neun der Betroffenen erwarten Bußgelder, auf die restlichen Fahrzeugführer kommen Verwarngelder zu. Spitzenreiter war der Fahrer eines Ford Focus, der bei erlaubten 30 km/h mit 79 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte sowie 1 Monat Fahrverbot. Zudem wurde ein Fahrer angehalten, der alkoholisiert fuhr. Auf diesen kommt ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot zu. Zwischen 21.30 Uhr und 2 Uhr führte die Polizei am Mittwoch am Kaiser-Friedrich-Ring ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen durch. Hier konnten 80 Verstöße festgestellt werden, wobei sich 67 Verstöße im Verwarngeldbereich und 13 im Bußgeldbereich bewegen. Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes, der bei erlaubten 40 km/h mit 77 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, 2 Punkte sowie 1 Monat Fahrverbot. Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen durchführen und so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

6. Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität, Wiesbaden, Mittwoch, 30.10.2024, 14 Uhr bis 22.30 Uhr

(mb)Am Mittwoch führte die Polizei zwischen 14 Uhr und 22.30 Uhr Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität im Wiesbadener Stadtgebiet durch.

Von 14 Uhr bis 15.30 Uhr wurde hierbei ein Informationsstand an einem Supermarkt im Stadtteil Schelmengraben durch zwei Schutzmänner vor Ort betrieben. Neben Bürgergesprächen wurde Informationsmaterial zum Thema "Einbruchsschutz" verteilt.

Zudem wurden vom Nachmittag bis in die Abendstunden drei besonders von Wohnungseinbrüchen betroffene Straßenzüge der Stadtteile Dotzheim, Kohlheck und Klarenthal bestreift, die Bürgerinnen und Bürger auf mögliche Tatgelegenheiten und Sicherheitslücken hingewiesen und Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Darüber hinaus fanden zwei stationäre Verkehrskontrollen an überregionalen Einfahrtsstraßen statt, um Personen und Fahrzeuge zu identifizieren, die möglicherweise im Kontext der Eigentumskriminalität stehen.

Derartige Maßnahmen werden im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam sicher-Einbruchsicher" auch weiterhin durchgeführt.

