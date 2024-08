LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

Leinefelde-Worbis (ots) - Am Freitag, 23.08.24 um 20:50 Uhr befuhr ein 50jähriger Fahrzeugführer eines PKW Mercedes Sprinter die Heiligenstädter Straße in Leinefelde. Durch Beamte der PI Eichsfeld wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab beim Fahrzeugführer einen Alkoholwert von 1,13 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der ...

