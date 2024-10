Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Grundlos angegriffen +++ Falsche Handwerker machen Beute +++ Haustür hält Einbrechern Stand +++ Zwei E-Scooter gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Grundlos angegriffen,

Wiesbaden, Murnaustraße, Mittwoch, 30.10.2024, 1.30 Uhr

(mb)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch in Wiesbaden einen 19-jährigen Wiesbadener unter anderem mit Pfefferspray angegriffen.

Gegen 1.30 Uhr näherte sich der Täter dem im Bereich eines Freizeit- und Veranstaltungsgelände in der Murnaustraße sitzenden Geschädigten und trat diesen unvermittelt. Als der Heranwachsende aufstand, sprühte der Angreifer diesem Pfefferspray ins Gesicht und drohte ihm darüber hinaus mit einem Taschenmesser. Der Wiesbadener suchte daraufhin Schutz bei der nahegelegenen Bundespolizei. Als der Unbekannte dies erkannte, ergriff er mit einem anwesenden Begleiter die Flucht. Der Angreifer war circa 17 Jahre alt, 1,70 m bis 1,80 m groß und dünn. Er hatte dunkle Haare und einen kurzen, dünnen Oberlippenbart. Der Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer schwarzen Sporthose mit drei weißen Streifen an der Beinaußenseite und weißen Sneaker mit weißen Schnürsenkeln bekleidet. Zudem führte er eine kleine schwarze Umhängetasche mit.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden nimmt Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Falsche Handwerker machen Beute,

Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, Dienstag, 29.10.2024, 12.40 Uhr

(mb)Falsche Handwerker haben am Dienstagmittag in Wiesbaden Beute gemacht.

Als eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Philipp-Holl-Straße am gestrigen Tag gegen 12.30 Uhr vom Einkaufen nach Hause kehrte, wurde sie vor dem Anwesen von einem Mann angesprochen. Dieser teilte mit, dass es im Haus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er daher Zutritt haben müsse. Da die Angaben plausibel erschienen, gewährte die Frau dem Unbekannten gutgläubig Einlass ins Objekt. Während die Anwohnerin ihre Einkäufe in ihrer Wohnung abstellte, betrat ein anderer Mann deren Räumlichkeiten und äußerte, dass er die Leitungen überprüfen müsse. In der Küche der Frau lenkte er diese gezielt ab, währenddessen die Wohnung nach Wertvollem durchsucht wurde. Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld verließen die beiden Täter anschließend den Tatort. Der erste Unbekannte war 45 bis 50 Jahre alt, 1,80 m bis 1,90 m groß und schlank. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte kurze, grau melierte Haare und war mit einem grauen Anzug bekleidet. Der zweite "Handwerker" war circa 30 Jahre alt, 1,65 m bis 1,70 groß und schlank. Er trug einen schwarzen Monteuroverall mit gelben Akzenten und sprach mit Akzent.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Haustür hält Einbrechern Stand,

Wiesbaden-Sonnenberg, Rambacher Straße, Montag, 28.10.2024, 7 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 7 Uhr

(mb)Von Montag auf Dienstag scheiterten Einbrecher in Wiesbaden an einer Haustür.

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fiel einer Hausbesitzerin beim Herausgehen aus Ihrem Einfamilienhaus in der Rambacher Straße eine Beschädigung an der Haustür auf. Zuvor hatten Unbekannte vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch Stand, so dass sich die Täter unverrichteter Dinge entfernten. Der hinterlassene Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in diesem Fall und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Zwei E-Scooter gestohlen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße und Kasteler Straße, Montag, 28.10.2024, 15 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 6.30 Uhr

(mb)Auf gleich zwei E-Scooter hatten es Diebe zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in Wiesbaden abgesehen.

Das Fahrzeug der Marke Xiaomi stand seit 15 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kasteler Straße. Die Zeit bis zum nächsten Morgen um 6.30 Uhr nutzten Unbekannte, um das Gefährt mit dem Kennzeichen "ELI-477" zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Gegen 21.30 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" gesichert in der Schwalbacher Straße ab. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, musste er das Fehlen seines Zweirades mit dem Kennzeichen "955-MVY" feststellen. Dieser Roller hat einen Wert von über 600 Euro.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell