Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Flucht vor der Polizei +++ Sexuelle Belästigung +++ Wohnungseinbrüche +++ Diebe haben es auf Autos abgesehen +++ E-Bike gestohlen +++ Vandalen beschädigen PKW +++ E-Scooterfahrer verursacht Unfall

Wiesbaden (ots)

1. Flucht vor der Polizei,

Wiesbaden, Schönbergstraße, Montag, 28.10.2024, 21.36 Uhr

(jh)Am Montagabend ist in Wiesbaden ein Mann mit seinem PKW vor der Polizei geflüchtet. Gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Supermarkt in der Schönbergstraße zu Streitigkeiten gekommen war. Ein Mann sei dabei aggressiv gegenüber den Mitarbeitern des Marktes aufgetreten. Als die Polizei vor Ort eintraf, saß der Mann in seinem VW Polo und hatte die Türen verriegelt. Auf Ansprache reagierte er nicht, sondern trat die Flucht an. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer flüchtete über die Hohe Wurzel vorbei am Taunus Wunderland in Richtung Schlangenbad sowie Eltville, bevor er von dort aus über die Weinberge erneut den Weg in Richtung Wiesbaden einschlug. Zwischenzeitlich geriet das Fahrzeug aus dem Sichtfeld der Polizei. An seiner Wohnanschrift in Wiesbaden angekommen lief der Fahrer in seine Wohnung, bevor er durch Polizeikräfte hätte festgenommen werden können. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Durchsuchung der Wohnung ab. Da der Fahrer auf seiner Flucht mehrere rote Ampeln überfuhr, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war sowie durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeuginnen und Zeugen, welche möglicherweise selbst durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2262 in Verbindung zu setzen.

2. Sexuelle Belästigung,

Wiesbaden, Niederwaldstraße, Montag, 28.10.2024, 15.10 Uhr

(jh)In Wiesbaden kam es am Montagnachmittag zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-Jährigen. Die Wiesbadenerin war auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sich ihr ein unbekannter Mann langsam von hinten näherte. Kurz darauf merkte die 15-Jährige, dass ihr der Unbekannte mit beiden Händen an das Gesäß fasste, woraufhin die Schülerin vor ihm weglief. Der Mann wird beschrieben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hellhäutig, mit einem kurzen grau-schwarzen Bart sowie kurzen dunklen Haaren. Er trug eine dunkle Jacke und einen kleinen Ohrring.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Weinbergstraße, Gertrud-Bäumer-Straße, Abeggstraße, Festgestellt am Montag, 28.10.2024

(jh)Im Verlauf der letzten Tage kam es in Wiesbaden zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

Am Samstag nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Weinbergstraße aus. Zwischen 16.30 Uhr und 23.30 Uhr hebelten die Täter das Badezimmerfenster auf. Aus bislang nicht bekannten Gründen betraten sie die Wohnung jedoch nicht, sondern flüchteten. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Am Montag schlugen Unbekannte zwischen 7.40 Uhr und 8.50 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gertrud-Bäumer-Straße ein und gelangten so ins Innere. Vermutlich durch die Rückkehr des Hausbewohners gestört, verließen die Täter den Tatort fluchtartig. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie keine Beute machen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Ebenfalls am Montag, zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Abeggstraße auf. Die Täter durchsuchten die Wohnräume, entwendeten unter anderem Unterhaltungselektronik und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend. Durch eine Zeugin konnten die beiden Täter beschrieben werden. Der erste der beiden männlichen Täter sei circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und habe eine kräftige Statur sowie einen westeuropäischen Phänotyp. Er habe braune, mittellange, nach hinten gekämmte Haare und sei mit einem knielangen grauen Mantel bekleidet gewesen. Zudem habe er zwei Sporttaschen mitgeführt. Der zweite Täter sei etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er habe ebenfalls eine kräftige Statur sowie einen westeuropäischen Phänotyp und braune Haare.

In allen vorgenannten Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Diebe haben es auf Autos abgesehen,

Wiesbaden, Frauensteiner Straße, Wörther-See-Straße, Montag, 28.10.2024, 8.56 Uhr sowie Donnerstag, 24.10.2024, 11.30 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 11 Uhr

(jh)Diebe hatten es in den letzten Tagen in Wiesbaden auf Autos sowie Fahrzeugteile abgesehen.

Zwischen Donnerstag, gegen 11.30 Uhr und Montag, gegen 11 Uhr überwanden Unbekannte die Zentralverriegelung eines blauen Peugeot in der Frauensteiner Straße. Die Täter versuchten augenscheinlich das Fahrzeug zu starten, ließen jedoch aus unbekannten Gründen davon ab und flüchteten anschließend. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Am Montag schlugen Diebe eine Scheibe eines schwarzen Mercedes in der Wörther-See-Straße ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Dort bauten sie das Lenkrad aus und flüchteten mit diesem. Das Lenkrad hat einen Wert von circa 5.000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. E-Bike gestohlen,

Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, Montag, 28.10.2024 12 Uhr bis 13 Uhr

(jh)Diebe entwendeten am Montag im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim ein E-Bike. Das Zweirad der Marke "Cube" stand seit etwa 12 Uhr mit einem Schloss gesichert vor einem Haus in der Karl-Marx-Straße. Die kurze Zeitspanne bis 13 Uhr nutzten die Täter, um das Fahrrad samt Schloss an sich zu nehmen und damit zu flüchten. Das Pedelec hat einen Wert von rund 5.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Vandalen beschädigen PKW,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Teufelssprung, Sonntag, 27.10.2024 bis Montag, 28.10.2024

(jh)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Wiesbaden drei PKW durch Vandalen beschädigt.

Seit Sonntag, gegen 13.30 Uhr stand ein schwarzer Audi in der Straße "Teufelssprung" im Stadtteil Mainz-Kostheim. Als die Besitzerin am Montag, um 8.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte dieses zerkratzt und so einen Schaden von circa 900 Euro verursacht hatten.

Zwei schwarze BMW parkten ebenfalls in der Straße "Teufelssprung". Zwischen Sonntag, gegen 22 Uhr und Montag, gegen 7 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die beiden Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des 2. Polizeireviers in Wiesbaden bitten unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 um Hinweise.

7. E-Scooterfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 28.10.2024, 5.30 Uhr

(jh)Am Montagmorgen verursachte der Fahrer eines E-Scooters in Wiesbaden einen Unfall und flüchtete anschließend. Um 5.30 Uhr fuhr ein Wiesbadener mit seinem BMW im Amöneburger Kreisel, als er plötzlich einen lauten Schlag hörte. Kurz darauf sah er einen Mann mit seinem schwarzen E-Scooter auf dem Boden liegen. Der Fahrer des E-Scooters war augenscheinlich mit der Fahrerseite des BMW kollidiert. Nach kurzer Zeit stand er wieder auf und entfernte sich auf seinem Gefährt. Der Fahrer wurde beschrieben als circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit normaler Statur und blonden Haaren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2450 in Verbindung zu setzen.

8. Kontrollen zur Verkehrssicherheit,

Wiesbaden, Donnerstag, 24.10.2024 und Freitag, 25.10.2024

(jh)In der letzten Woche wurden durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit in Wiesbaden durchgeführt.

Am Donnerstag wurde in der Rheingaustraße zwischen 19 Uhr und 22 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Kontrollzeitraum waren 46 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei der Fahrer erwarten Bußgelder, auf die restlichen Fahrer kommen Verwarngelder zu. Zwischen 22.45 Uhr und 1.30 Uhr führte die Polizei am Kaiser-Fridrich-Ring ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen durch. Hier konnten 38 Verstöße festgestellt werden, wobei sich 30 Verstöße im Verwarngeldbereich und 8 im Bußgeldbereich bewegen. Spitzenreiter war der Fahrer eines BMW, der bei erlaubten 40 km/h mit 84 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte sowie 1 Monat Fahrverbot. Am Freitag konnte die Polizei einen Raser aus dem Verkehr ziehen. Der Fahrer eines Audi wurde im Bereich der Biebricher Allee bei erlaubten 50 km/h mit 111 km/h durch eine Zivilstreife der Polizei gemessen und im Anschluss kontrolliert. Selbst nach Abzug der Toleranz war der Audifahrer mit 55 km/h zu viel unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot.

Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen durchführen und so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell