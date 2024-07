POL-HB: Nr.: 0430 --Bremen am Samstag

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Mühlenfeldstraße Zeit: 18.07.24, 08.40 Uhr Zwei 18-Jährige und ein 21 Jahre alter Mann attackierten am Donnerstagmorgen nach einem Diebstahl eine 50 Jahre alte Frau am Bahnhof Oberneuland. Die Bremerin wurde dabei so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste. Die Polizei nahm das flüchtige Trio kurze Zeit später fest. ...

