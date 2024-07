Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0428--Räubertrio verletzt 50-Jährige--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Mühlenfeldstraße Zeit: 18.07.24, 08.40 Uhr

Zwei 18-Jährige und ein 21 Jahre alter Mann attackierten am Donnerstagmorgen nach einem Diebstahl eine 50 Jahre alte Frau am Bahnhof Oberneuland. Die Bremerin wurde dabei so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste. Die Polizei nahm das flüchtige Trio kurze Zeit später fest.

Vorausgegangen war ein Diebstahl in einem Zug auf der Strecke Hamburg-Bremen durch die jungen Täter. Als die 50-Jährige für kurze Zeit nicht an ihrem Platz war, hatten sie Zigaretten aus ihrer Handtasche entwendet. Nachdem alle am Bahnhof Oberneuland ausgestiegen waren, forderte die Frau ihre Zigaretten zurück. Daraufhin wurde sie von den beiden jungen Frauen an den Haaren gezogen, so dass Haarbüschel herausgerissen wurden. Die Gruppe schlug weiter auf die Frau ein, bis sie zu Boden stürzte. Hier traten sie ihr gegen den Kopf und bespuckten und beleidigten die 50-Jährige. Erst als Passanten eingriffen, ließ das Trio ab und flüchtete. Die Frau erlitt Blessuren am ganzen Körper und musste in eine Klinik gebracht werden. Wenig später fassten Einsatzkräfte die Flüchtigen in einer Straßenbahn im Bremer Osten. Sie führten noch anderes Diebesgut bei sich. Dies und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Die beiden 18-jährigen Frauen und ihr 21 Jahre alter Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auch wird geprüft, ob sie für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell