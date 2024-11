Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser +++ Diebstahl aus PKW +++ Von Baustelle gestohlen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Diebstahl eines Krankenfahrstuhls +++ Halloween in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, Wiesbaden, Corneliusweg, Mittwoch 30.10.2024, 7 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 10.15 Uhr und Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, Donnerstag, 31.10.2024, 20.04 Uhr

(cm)Zu unterschiedlichen Zeiten am Mittwoch und Donnerstag versuchten unbekannte Täter in zwei verschiedene Wohnungen in Wiesbaden einzudringen.

Zunächst versuchten Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwoch 7 Uhr und Donnerstag 10.15 Uhr im Corneliusweg in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Hier traten sie nach erfolglosem Hebelversuch an einem Fenster die Flucht an. Am Fensterrahmen entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Am Donnerstag um 20.04 Uhr wurden unbekannte Täter von den Wohnungseigentümern in der Carl-von-Ossietzky-Straße überrascht und flüchteten daraufhin. Die Unbekannten gelangten zuvor über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Bei Rückkehr der Bewohner befand sich ein Täter auf dem Balkon und wurde durch diese angesprochen. Daraufhin flüchtete dieser und ließ einen Teil der Beute auf dem Balkon zurück. Die Einbrecher können bislang nicht beschrieben werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Van-Dyck-Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 6 Uhr

(jh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Diebe an einem Auto in Wiesbaden zu schaffen. Der weiße Fiat parkte seit Mittwochabend, gegen 20 Uhr in der Van-Dyck-Straße. Als der Besitzer am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe beschädigt hatten. Die Täter öffneten die Tür und entwendeten ein Smartphone sowie ein Tablet und Bargeld aus dem PKW. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, An der Käßmühle, Mittwoch, 30.10.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 9.45 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen Gabelaufsatz von einer Baustelle in Wiesbaden. Dazu betraten die Täter das Baustellengelände in der Straße "An der Käßmühle" im Stadtteil Erbenheim. Dort entwendeten sie den Gabelaufsatz, welcher zu einem Frontlader gehört. Das gestohlene Anbauteil hat einen Wert von rund 1.000 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Donnerstag, 31.10.2024, 2 Uhr

(jh)Unbekannte brachen im frühen Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden auf. Die Täter öffneten den Automaten in der Hochheimer Straße im Stadtteil Mainz-Kostheim nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr gewaltsam. Anschließend entnahmen sie Zigaretten und Bargeld, bevor sie die Flucht antraten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl eines Krankenfahrstuhls,

Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße, Mittwoch, 30.10.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 6 Uhr

(jh)In Wiesbaden stahlen Diebe in den letzten Tagen einen Krankenfahrstuhl. Zwischen Mittwoch, gegen 15 Uhr und Donnerstag, gegen 6 Uhr parkte das motorisierte Gefährt vor einem Mehrfamilienhaus in der Rosenthalstraße im Stadtteil Biebrich. Unbekannte entwendeten das Fahrzeug, welches zuvor mit einem Schloss gesichert war, und flüchteten. Der Krankenfahrstuhl hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Halloween in Wiesbaden,

Donnerstag, 31.10.2024

(jh)Die Polizei führte am Halloweenabend in Wiesbaden verstärkt Kontrollen durch.

Vereinzelte Eier- und Böllerwürfe konnten im gesamten Stadtgebiet festgestellt werden. Im Bereich Mainz-Kastel waren mehrere Jugendgruppen unterwegs. Aus diesen Gruppen heraus kam es mehrfach zu Böllerwürfen, auch in Richtung von Einsatzfahrzeugen. Es kam dadurch jedoch zu keinen Beschädigungen. Zudem versuchten Jugendliche Großraummülltonnen auf die Straße zu rollen. Die Polizei konnte dies zeitnah unterbinden. In der Straße "Am Königsfloß" wurden mehrere kleinere Brände gemeldet. Die Feuerwehr löschte eine brennende Großraummülltonne zeitnah. Polizeibeamten gelang es einen brennenden Papierstapel aus einer weiteren Mülltonne zu entfernen, bevor das Feuer einen Schaden an der Mülltonne verursachte. Der gemeldete Brand eines Busches verifizierte sich nicht. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden in Mainz-Kastel im Zusammenhang mit Halloween über 60 Personen kontrolliert. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus und stellte einige Böller, welche gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen, sicher.

Im Bereich Klarenthal kontrollierte die Polizei ebenfalls mehrere Gruppen von Jugendlichen. Auch hier waren Böllerwürfe feststellbar. Die Polizei sprach auch hier Platzverweise aus.

In den Wohngebieten Aukamm und Crestview fanden sich mehrere Tausend Menschen ein und feierten friedlich den Halloweenabend. Es kam zu keinerlei Vorkommnissen.

7. Unfall mit Linienbus,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Dotzheimer Straße, Donnerstag, 31.10.2024, 7:52 Uhr

(jh)Am Donnerstag kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der 21-jährige Fahrer eines BMW fuhr auf der Schwalbacher Straße von der Rheinstraße kommend in Richtung Dotzheimer Straße. Auf der Dotzheimer Straße fuhr ein 66-jähriger mit einem Linienbus. Nach aktuellem Ermittlungsstand zeigte die Ampel des 21-Jährigen grün, als dieser in die Kreuzung Schwalbacher Straße/Dotzheimer Straße einfuhr. Unmittelbar darauf kollidierten der BMW und der aus der Dotzheimer Straße kommende Linienbus. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Fahrgäste des Busses sowie die Mitfahrer im BMW blieben nach aktuellem Stand unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell