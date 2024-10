POL-MA: Mannheim: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Mannheim (ots) - Ein 23-jähriger Mann flüchtete am frühen Samstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt mit seinem Mercedes vor einer Polizeikontrolle. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz von 2 Uhr, auf als er auf der Bismarckstraße in Richtung Parkring unterwegs war und sollte kontrolliert werden. Die Anhaltesignale mit Blaulicht und Leuchtschrift ...

mehr