POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fenster von Kirche beschädigt - Festnahme!

Sinsheim (ots)

Ein 17-Jähriger beschädigte am Samstagmittag gegen 15:30 Uhr eine Fensterscheibe der Kirche in der Stiftstraße und konnte anschließend festgenommen werden. Zeugen beobachteten den Jugendlichen dabei, wie er einen Metallstab, welcher zur Absperrung der frisch sanierten Kirche diente, aus dem Boden riss und in das Fenster warf. Hierdurch ging die Scheibe zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Durch die Zeugenhinweise gelang es den Einsatzkräften zügig, den Täter zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er wieder gehen. Der Hintergrund der Tat bedarf weiterer Ermittlungen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

