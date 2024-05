POL-OG: Appenweier, A5 - Unfall mit drei Beteiligten Pkw, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - Gleich zwei Unfälle führten in der Nacht zum Donnerstag zu Blutentnahmen wegen Alkohol am Steuer. Kurz nach Mitternacht stellte ein Zeuge in der Kappelwindeckstraße einen Unfallwagen fest. Die dazugehörige Autofahrerin konnte nach Hinweisen von aufmerksamen Anwohnern in der Klotzbergstraße angetroffen werden. Nach der Einlieferung in eine Klinik und einem positiven Alkoholtest mit über einem Promille ...

mehr