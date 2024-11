Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl von Pkw in Wiesbaden-Schierstein +++ Körperliche Auseinandersetzung - drei Täter flüchtig +++ Trickdiebstahl von hochwertiger Armbanduhr +++ Einbrüche im Verlauf des Wochenendes

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl von Pkw in Mainz-Kastel,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Dienstag 29.10.2024, 12:00 Uhr - Freitag, 01.11.2024, 12:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Freitag wurde der Polizei der Diebstahl eines Kleinbusses gemeldet. In dem Zeitraum von Dienstag bis Freitag stellte der Fahrer den später entwendeten Privat-Pkw auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Mainz-Kastel ab. Bei der Rückkehr zum Abstellort in der Peter-Sander-Straße konnte er seinen blauen VW Multivan nicht mehr vor Ort feststellen. Neben dem Pkw erbeuteten die Täter darin befindliches Umzugsmobiliar. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 13000EUR. Hinweise erbittet die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Diebstahl von Pkw in Wiesbaden-Schierstein, Wiesbaden-Schierstein, Alte Schmelze, Freitag, 01.11.2024, 14:00 Uhr - Samstag, 02.11.2024, 10:30 Uhr

(ms)Der Geschädigte stellte seinen orangenen VW Kastenwagen am Freitag, den 01.11.2024 in Schierstein in Höhe des Sportplatzes Saareck ab. Als er am darauffolgenden Tag zum Tatort in der Straße "Alte Schmelze" zurückkehrte, befand sich sein Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Der Wert des VW Kastenwagens beläuft sich auf ca. 7000EUR. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Körperliche Auseinandersetzung - drei Täter flüchtig, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 03.11.2024, 04:00 Uhr

(ms)Am Sonntag kam es in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einem körperlichen Angriff von drei unbekannten Tätern auf zwei Heranwachsende. Die beiden 19-Jährigen Wiesbadener befanden sich auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in der Wiesbadener Straße. In Höhe der Bushaltestelle Klarenthaler Straße, Ecke Dotzheimer Straße wurden die zwei jungen Männer von drei unbekannten männlichen Personen angesprochen und offensichtlich grundlos angegriffen. Hierbei wurde einer der Heranwachsenden von dem Täter zu Boden gebracht und mittels Tritte leicht verletzt. Die Täter ließen von dem Angegriffenen ab, nachdem dieser flüchten konnte. Der zweite Heranwachsende wurde ebenfalls von einem der drei unbekannten Täter getreten, blieb jedoch unverletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Elsässer Platz. Die unbekannten männlichen Personen waren zwischen 17-20 Jahre alt, wurden von den Angegriffenen als südländisch aussehend beschrieben und hätten schwarze, lockige Haare getragen. Zur Bekleidung sind eine schwarze Jacke sowie eine Basecap bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Trickdiebstahl von hochwertiger Armbanduhr, Wiesbaden, Brunnenstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 16:00 Uhr

(ms)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in der Brunnenstraße von zwei unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt und hierbei eine hochwertige Armbanduhr im Wert von über 15000EUR vom Handgelenk entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Einbrüche im Verlauf des Wochenendes, Wiesbaden, Freitag, 01.11.2024 bis Sonntag, 03.11.2024

(he)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. In einigen Fällen gelangten die Täter nicht in die Innenräume der angegangenen Objekte, bzw. steht nicht abschließend fest, ob etwas entwendet wurde. Am Freitag wurde gemeldet, dass es in der Wenzel-Jaksch-Str. zu einem versuchten Einbruch in eine Kirchengemeinde kam. Hierbei hinterließen der oder die Täter Sachschaden an dem Gebäude. In der Bodenstedtstraße wurden zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr des Freitags zwei in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnungen angegangen. Die Einbrecher gelangten jeweils von außen gewaltsam in die Innenräume und durchsuchten diese. Stehlgut ist bis dato nicht bekannt. Am Sonntag wurden weitere Einbrüche angezeigt. So stiegen unbekannte Täter zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr in der Behringstraße gewaltsam in eine Wohnung ein und hinterließen Sachschaden an drei Fenstern. Die Innenräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Täterhinweise liegen nicht vor. Auch bei einem Einbruch in der Bierstadter Straße hinterließen die Einbrecher hohen Sachschaden an einem Fenster. Augenscheinlich wurde in diesem Fall Schmuck entwendet. In den Abendstunden des Sonntags wurden aus dem Taubenweg der Einbruch in ein Einfamilienhaus sowie aus dem Keltenweg und der Helmholtzstraße zwei Einbrüche in Mehrparteienhäuser bekannt. Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten die oder der Täter in das Einfamilienhaus und entwendeten aus diesem Schmuck und etwas Bargeld. Im Keltenweg scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch, in die betroffene Wohnung zu gelangen. In der Helmholtzstraße wurde jedoch ein Fenster der angegangenen Wohnung aufgehebelt, in die Wohnung eingestiegen und diese durchsucht. Auch in diesem Fall wurden Bargeld und Schmuck entwendet. In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

