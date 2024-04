Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Graffiti im Stadtgebiet

Jena (ots)

Dienstagvormittag sowie in der Nacht zu Mittwoch wurden zwei angebrachte Graffiti im Stadtgebiet bekannt. Zum einen "verewigten" sich Unbekannt großflächig, mit gut vier Quadratmetern, an einer Hausfassade in der Melanchthonstraße. Der oder die Täter sprühten hier mit violetter, pinker sowie gelber Farbe einen unleserlichen Schriftzug. Auch an eine Mauer in der Westbahnhofstraße verging sich ein Unbekannter. Dieser konnte zwar durch Zeugen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch beobachtet werden, wie er in blauer Farbe einen Schriftzug anbrachte. Der Täter jedoch entfernte sich noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

