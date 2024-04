LPI-J: Wildunfall bei Leuthental

Weimar (ots) - Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 23jähriger Ford-Fahrer die Ackerwand mit Fahrtrichtung Beethovenplatz. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit zwei Holzpfosten und einem Verkehrsschild. Die 20jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford ...

