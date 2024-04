LPI-J: Fahrrad fällt auf Pkw - Radfahrer flüchtet

Weimar (ots) - Von Montag zu Dienstag wurden in einer Tiefgarage in der Allstedter Straße bei zwei Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Offensichtlich wurde in beiden Fahrzeugen kein Diebesgut gefunden, so dass es bei einem Gesamtschaden von 2000 Euro blieb. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr