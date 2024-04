Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei zwei Fahrzeugen Seitenscheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Von Montag zu Dienstag wurden in einer Tiefgarage in der Allstedter Straße bei zwei Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Offensichtlich wurde in beiden Fahrzeugen kein Diebesgut gefunden, so dass es bei einem Gesamtschaden von 2000 Euro blieb.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell