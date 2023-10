Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt und Reifen zerstochen (21.10.2023)

Schönwald (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 18.00 Uhr hat ein Unbekannter in der Schwarzwaldstraße ein Auto beschädigt. Er zerstach an einem in einer Tiefgarage abgestelltem Fahrzeug der Marke Renault beide Reifen der Fahrerseite. Zudem zerkratzte er die linke Seite des Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

