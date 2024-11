Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Einbrecher in U-Haft genommen

Wiesbaden (ots)

Einbrecher in U-Haft genommen,

Wiesbaden, Mühlgasse, Dienstag, 05.11.2024

(mb)Im Zuge eines bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden geführten Sammelverfahrens wegen eines Raubes in 2017 und mehrerer Wohnungseinbrüche seit August 2024 haben Ermittler der Kriminalpolizei aus Wiesbaden am Morgen des 05.11.2024 einen Durchsuchungsbeschluss in der Mühlgasse vollstreckt.

Ausgangspunkt der umfangreichen Ermittlungen waren zunächst fünf Verfahren, wonach der 45-jährige Wiesbadener straffällig wurde.

In einem Fall entriss der Mann in der Mauritiusstraße einer Dame im Vorbeifahren mit dem Fahrrad eine Handtasche, konnte aber unweit des Tatortes von Zeugen festgehalten werden. In den vier übrigen Fällen waren Wohnungen und Häuser Ziel des Straftäters. Während er in drei Fällen in die Objekte in der Paul-Lazarus-Straße, der Richard-Otto-Straße und der Walkmühlstraße eindringen und Wertgegenstände entwenden konnte, blieb es in einem Fall in der Gustav-Freytag-Straße bei einem Versuch.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten nun neben diversem Diebesgut, auch Tatkleidung, Tatwerkzeuge und Mobiltelefone sicher. Gegen den 45-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen und er noch am selbigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Darüber hinaus dauern weitere Ermittlungen gegen den nunmehr Beschuldigten in noch offenen Einbruchsfällen an.

In den Herbst- und Wintermonaten und der damit einhergehenden "dunklen Jahreszeit" sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Sowohl reisende als auch ortsansässige Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser, Wohnungen oder gewerbliche Objekte einzubrechen. Da die polizeiliche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit gerade bei Einbrüchen oftmals an ihre Grenzen stößt, braucht die Polizei die Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Denn: Wer genau hinhört, hinsieht und anschließend verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei mitteilt, kann einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Straftat oder sogar zur Täterfestnahme leisten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell