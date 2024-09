Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch beim Pflegedienst und versuchter Einbruch in eine Apotheke

Ratzeburg (ots)

09. September 2024 | Kreis Stormarn - 05.-06.09.2024 - Ammersbek

In der Nacht von Donnerstag (05.09.2024) auf Freitag (06.09.2024) kam es in Ammersbek zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes sowie zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke.

In der Georg-Sasse-Straße drangen zwischen 21.00 Uhr und 05.05 Uhr unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes ein. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Versuch in die Apotheke in der Hamburger Straße einzudringen misslang. Zwischen 19.15 Uhr und 08.30 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen. Dieses hielt stand, so dass die Unbekannten von ihrem Vorhaben absahen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Beamten der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden. Alternativ können auch Hinweise an die E-Mail-Adresse Ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell