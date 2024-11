Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Polizeibeamte verletzt nach Rotlichtverstoß von Fußgänger +++ Wohnungseinbruch +++ Mehrere Diebstähle aus Pkw in Schierstein +++ Sachbeschädigungen an Pkw +++ Cabriodach aufgeschlitzt

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Polizeibeamte verletzt nach Rotlichtverstoß von Fußgänger, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 19:30 Uhr

(ms)Am Mittwochabend wurden zwei Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle in Wiesbaden angegriffen und dabei leicht verletzt. Um 19:30 Uhr überquerte ein 21-jähriger Wiesbadener eine rote Ampel im Bereich der Schwalbacher Straße und sollte daraufhin kontrolliert werden. Im Rahmen der Personalienfeststellung griff er die Polizeibeamten unvermittelt an. Darüber hinaus wurden die eingesetzten Beamten mehrfach durch den 21-Jährigen beleidigt. Dieser wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Klarenthal, Theodor-Haubach-Straße, Mittwoch, 06.11.2024, gegen 17.45 Uhr

(mb)Am Mittwochnachmittag geriet im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal eine Wohnung ins Visier von Einbrechern.

Gegen 17.45 Uhr vernahm ein Anwohner verdächtige Geräusche und Licht aus einer Nachbarwohnung. Als der Mann bei der Nachschau eine offenstehende Terrassentür erkannte, verständigte er die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war kein Täter mehr in der Wohnung anzutreffen. Die Einbrecher waren zuvor über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Haubach-Straße eingedrungen und hatten das Objekt nach Wertgegenständen durchsucht. Mit dem vorgefundenen Schmuck flüchteten die Kriminellen unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere Diebstähle aus Pkw in Schierstein, Wiesbaden - Schierstein, Dienstag, 05.11.2024, 17:30 bis Mittwoch, 06.11.2024, 16:52 Uhr

(ms)Von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere Pkw in Wiesbaden Schierstein von Dieben angegangen. Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr wurden aus insgesamt acht Fahrzeugen im Stadtteil Schierstein diverse kleine Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Hierbei wurden Verdecke von Cabrios aufgeschlitzt und unverschlossene Pkw geöffnet, um an das in den Fahrzeugen offen liegende Diebesgut zu gelangen. Nach bisherigen Ermittlungen ist von zwei männlichen Tätern auszugehen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Hinweise nimmt das Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Sachbeschädigungen an PKW,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Römerstraße, Dienstag, 05.11.2024, 23 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 10 Uhr

(mb)Die Serie von Sachbeschädigungen an Pkw in den Wiesbadener Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim hält an. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden erneut vier Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt. Die Autos waren zwischen 23 Uhr und 10 Uhr in der Römerstraße abgestellt, als die Täter sich näherten und diese mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

In diesem Kontext bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Verständigen Sie sofort bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei! Sonstige Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Cabriodach aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Franklin-Roosevelt-Straße, Freitag, 01.11.2024, 13.30 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 6.15 Uhr

(mb)Wie die Polizei bereits am Dienstag berichtete, wurden in den vergangenen Tagen mehrere Cabrios von einem sogenannten "Cabrioschlitzer" angegangen und dabei erheblich beschädigt. Nun wurde ein weiterer Fall in der Franklin-Roosevelt-Straße bekannt. Der schwarze Mini Cooper war seit Freitagmittag geparkt. Als die Fahrzeugnutzerin am Mittwochmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest. Unbekannte hatten das Fahrzeugverdeck aufgeschnitten und konnten so das Fahrzeug öffnen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Länderübergreifende Kontrolltage mit der Autobahnpolizei Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Tank- und Rastanlage Medenbach West, Montag, 04.11.2024, 9-16 Uhr

(pa)Im Rahmen von länderübergreifenden Kontrolltagen führte die Autobahnpolizei Wiesbaden Maßnahmen im Bereich der Tank- und Rastanlage Medenbach West durch. Von 9 Uhr bis 16 Uhr wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen unter anderem zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durchgeführt. Im Zuge der Maßnahmen wurden insgesamt 48 Fahrzeuge und 95 Personen kontrolliert. Im Ergebnis wurden ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

